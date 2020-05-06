Главная Новости
6 мая • обновлено в 11:16
МоваЯзык
Политика Экономика

/ Новости мира

Вирусолог предупредил мир о двух новых волнах COVID-19

700
Читать материал на украинском

Миру предстоит столкнуться со второй и третьей волнами распространения коронавируса COVID-19.

ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ

Таким мнением поделился глава берлинского Института вирусологии имени Роберта Коха Лотар Вилер. Об этом сообщает Medikforum.

По словам специалиста, несмотря на то, что во многих европейских странах пандемия пошла на спад, пока рано радоваться.

Немецкий вирусолог считает, что мир еще столкнется со второй и третьей волнами COVID-19

Немецкий вирусолог считает, что мир еще столкнется со второй и третьей волнами COVID-19

realtor.com

"Я исхожу из того, и это подтверждают специалисты, что будут вторая и третья волны распространения инфекции", – отметил Вилер.

При этом подчеркнул, что, например, немецкая система здравоохранения готова к новым вызовам. Также он отметил, что власти страны намерены увеличить количество проводимых тестирований на COVID-19.

Как сообщал OBOZREVATEL, в начале мая ряд стран Европы начали подготовку в послаблению карантинных мер, так как уверены, что распространение коронавируса взято под контроль.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Читайте все новости по теме "Коронавирус" на OBOZREVATEL.

Автор
Марина Лисничук
Тема
Коронавирус
Место
Германия
Тег
вирус
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
1
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Мир

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 13184.

    Вылечились: 2097. Умерли: 327.

  • В мире заболели уже более 3,7 миллиона человек, погибли – 258 тысяч.

  • В Израиле создали уникальный препарат от коронавируса, который является и вакциной, и лекарством.

  • Врачи рассказали о массе обращений больных коронавирусом, у которых единственный симптом - на ногах.

  • В США две компании начали испытание вакцины от COVID-19 на людях.

Новости мира

Топ-публикации

Топ-блоги