Миру предстоит столкнуться со второй и третьей волнами распространения коронавируса COVID-19.

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Таким мнением поделился глава берлинского Института вирусологии имени Роберта Коха Лотар Вилер. Об этом сообщает Medikforum.

По словам специалиста, несмотря на то, что во многих европейских странах пандемия пошла на спад, пока рано радоваться.

Немецкий вирусолог считает, что мир еще столкнется со второй и третьей волнами COVID-19 realtor.com

"Я исхожу из того, и это подтверждают специалисты, что будут вторая и третья волны распространения инфекции", – отметил Вилер.

При этом подчеркнул, что, например, немецкая система здравоохранения готова к новым вызовам. Также он отметил, что власти страны намерены увеличить количество проводимых тестирований на COVID-19.

Как сообщал OBOZREVATEL, в начале мая ряд стран Европы начали подготовку в послаблению карантинных мер, так как уверены, что распространение коронавируса взято под контроль.

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