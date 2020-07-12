Вирусолог из Гонконга сбежала в США и раскрыла правду о COVID-19

Вирусолог из Гонконга Ли-Мэн Янь бежала в США, чтобы сообщить правду о действиях властей Китая в начале эпидемии коронавируса (COVID-19).

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Как рассказала она Fox News, китайское руководство знало о вирусе задолго до того, как сообщило о нем.

По словам вирусолога, ее руководители – ведущие эксперты в сфере вирусологии – также игнорировали исследования, которые она проводила в самом начале пандемии. При этом выводы Янь, по ее признанию, могли бы спасти много жизней.

Ученый заявила, что еще 31 декабря 2019 года ее друг, ученый из Центра по контролю и профилактике заболеваний сообщил ей, что вирус может передаваться от человека к человеку. Когда она сказала об этом своему руководителю, "он только кивнул". Позднее руководитель просил Янь "молчать и быть осторожной", утверждает вирусолог.

Кроме того, по информации Янь, соруководитель референтной лаборатории ВОЗ профессор Малик Пейрис знал о ситуации, однако не предпринял никаких действий.

"Я знаю о преступной деятельности Всемирной организации здравоохранения, правительства Китая и Коммунистической партии Китая", – подчеркнула она.

Вирусолог отметила, что после ее побега в США сотрудники китайского правительства приезжали в ее родной город Циндао, агенты разворотили ее квартиру и допросили ее родителей.

В свою очередь, представители ВОЗ отвергли обвинения о сокрытии информации. В организации сообщили, что Ли-Мэн Янь никогда не работала напрямую на эту организацию.

Университет Гонконга уволил девушку. А китайское посольство в США сообщило, что они не знают, кто такая Янь, и заявило, что Китай героически справился с пандемией.

Как сообщал OBOZREVATEL, передовая группа из ВОЗ отправилась в Китай, чтобы заняться расследованием происхождения коронавируса.