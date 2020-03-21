Стихия пока не пришла в Украину, как и в Россию, но все впереди. Статистика в обеих странах врет, так как никаких тестов на инфекцию не проводится и нет денег на них. Когда "дама с косой" начнет опустошать города и села, власть скажет: "это стихия, мы ее не можем остановить".

Корона с вирусом оказалась не только на головах президентов Украины и России, но на голове президента Трампа, который ликвидировал в 2017 году ведомство по эпидемиям и чрезвычайным ситуациям. Теперь он кусает локти и вынужден тратить намного больше, чем с помощью тех, кто понимал проблему.

Америка, тем не менее, страна не бедная - в отличии от Украины и России - и будет решать вопрос борьбы с заразой гораздо более быстрыми темпами и весомыми средствами. Впервые за ее историю предлагается принять закон, согласно которому каждый гражданин США, имеющий невысокий доход, должен получить финансовую поддержку от правительства. Конгресс предлагает $2000, Трамп - $1000 для взрослых и $500 для детей. В совокупности это не менее 300 миллиардов долларов.

В Кремле по поводу борьбы с пандемией скажут: "денег нет, но вы держитесь". В Украине: "это не мы, это Китай первым начал".

Что произойдет в Америке в результате этой пандемии? Многие малые и средние бизнесы разорятся. Однако состояние экономики настолько крепкое, что даже такая напасть не потопит Штаты. В большинстве штатов народ передвигается на своих личных автомобилях и это существенное препятствие для распространения вируса. Многие компании перешли на работу "онлайн". В экспресс-режиме исследуется природа вируса и методы борьбы с ней. Денег на это не жалеют. Границы закрыты, только для граждан Америки и правительственных визитов или по специальным приглашениям от большого бизнеса. По прогнозам "корону задушат" к началу лета.

Чего не скажешь об Украине и России. Там вообще тишь да гладь, да Божья благодать. Пока проблему ощутили на себе лишь жители Киева, где прекратило функционировать метро и на перевозку пассажиров в общественном транспорте ввели ограничения. Фактически, Киев погрузился в транспортный коллапс. Никаких других мер власть пока не придумала. Просто думать некому. Как будут выявлять инфицированных и больных? Остается большой загадкой.

В России еще хуже. Там вообще вируса нет и пока не предвидится. Когда он начнет косить всех без разбору, власть встрепенется и станет рассказывать своим гражданам байки по "ящику", что все это провокации украинских "бандеровцев". Китай тут не при чем, во всем виновата Украина. При достижении смертей в количестве миллион жителей, власть "посыплет голову пеплом" и умоет руки.

Все это очень напоминает времена СССР конца 90-х. Нефть дешевле "газировки", Афган забирает все валютные ресурсы, кормить граждан нечем. Россия распадется по тому же признаку. "Коронавирус", как та картина Репина "Не ждали". То, чего не смог сделать Запад и НАТО, сделает вирус. Разорятся тысячи мелких бизнесов - и никто помогать им не будет, ни лечить, ни хоронить российский народ будет не на что. Тогда смышленые региональные политики поймут, что пора сваливать из России.

Первыми отвалят регионы Юга и Дальнего Востока. Подавить их сепаратизм у Москвы не хватит ни сил, ни денег. После чего, Путин останется голым королем, как и Михаил Горбачев в свое время. Захотят ли его сделать "верховным" в Московском княжестве? Не знаю. Навряд ли. Однако и оппозиции там ничего "не светит". Апокалипсис нагрянет неожиданно и быстро. Это не произойдет завтра или в следующем году, инерция распада больших империй большая, только это уже не "оптимизм" и не прогноз, а диалектика развития общества. В странах, где власть не думала о своем народе, она приближала свое исчезновение.

На самом деле вирус не на улицах, он в "коронах" тех, кто сидит в президентских креслах целого ряда государств и сегодня мы все это увидели.

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