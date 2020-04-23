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23 апреля • обновлено в 21:09
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Вирус отступает: Италия добилась громкого успеха в борьбе с COVID-19

2.7т
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В Италии впервые с начала пандемии COVID-19 за сутки вылечилось больше людей, чем было зафиксировано новых случаев заражения.

По данным Департамента гражданской обороны государства, за последние 24 часа было обнаружено 2 646 инфицированных и зафиксировано еще 464 смерти.

Однако выздоровели уже 57 576 человек, из которых за последние сутки – 3 033 человека.

Всего в Италии заболели почти 190 тысяч человек, из которых более 25,5 тысяч умерли.

Вирус отступает: Италия добилась громкого успеха в борьбе с COVID-19

Коронавирус в Италии

Коронавирус в Италии

Как сообщал OBOZREVATEL, в Италии уже 4 мая снимут часть карантинных мер, введенных из-за коронавируса. Власти постепенно запустят производство и разрешат работать малому бизнесу, но изменения коснутся пока лишь отдельных регионов.

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Автор
Кирилл Лютый
Тема
Коронавирус
Место
Италия
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