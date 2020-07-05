В верхней часть таблицы, в которой указаны страны, относительно их поражения коронавирусом, сегодня произойдут два изменения. До конца дня Индия обгонит РФ и выйдет на третье место по числу инфицированных. Москва уже отчиталась (раз в сутки) и до завтра уже не будет изменений в ее статистике, а вот Индия дает статистику в динамике, а потому до конца дня будет еще несколько дополнений. На эту минуту, РФ опережает Индию со счетом 681 251 против 475 463. С учетом того, что РФ сейчас показывает суточный прирост в 6,7 тыс, а Индия – в 20+ тыс и пока ее показатели 1 549, то очевидно, что к вечеру она существенно обойдет РФ, а завтра – перевалит отметку 700 тыс случаев.

Но эти изменения будут по части случаев инфицирования, а вот статистику по числу погибших мало кто отслеживает, а по большому счету, она является финальной и конечным результатом эпидемии в каждой отдельной стране и пандемии в целом. Поэтому стоит обратить на это внимание и посмотреть хотя бы на "лидирующую" семерку стран, по части смертности. Вот она, по убыванию.

США – 132 318

Бразилия – 64 365

Великобритания – 44 198

Италия – 34 854

Мексика – 30 366

Фрация – 29 893

Испания – 28 395

И вот в этом печальном рейтинге Мексика уже обошла Францию. И это не смотря на то, что примерно с 15 мая глобальная смертность вышла на плато, а глобальные показатели суточного прироста и вовсе удвоились, хотя за 5 месяцев пандемии особенности распространения вируса неплохо изучены и уже отработаны стратегии лечения заболевания. Боле того, в самом начале пандемии очень многие светила вирусологии говорили о том, что к лету вспышка пандемии сойдет на нет. Кстати, президент США Трамп и до сих пор пытается вещать что-то в таком ключе.

Такие утверждения были основаны на том, что вирусы, распространяющиеся воздушно-капельным путем, очень чувствительны к нахождению вне организма носителя, под солнечными лучами. Поскольку к лету солнца становится больше, а значит больше и ультрафиолетового излучения, пагубно влияющего на вирусы, циркулирующие в воздухе, то и скорость распространения Ковид-19 обязана была упасть. Но как теперь видно, этого не произошло и более того, эта скорость возросла вдвое.

Если раньше речь шла только о том, что строение вируса оказалось нетипичным и за счет шипа ему удается эффективно прикрепляться к рецепторам клетки человека, то теперь выясняется еще одна аномалия. Вирус оказался удивительно стойким, относительно своих родственных штаммов, к ультрафиолетовым лучам и всей той совокупности факторов, которые с приходом лета гасили вирусные эпидемии.

Более того, сейчас наиболее стремительные вспышки фиксируются в странах, где по определению много лета и солнца – Индии, Мексике и Бразилии. Все это наводит на такие же размышления, которыми недавно делились американские эксперты. Они пишут о том, что совокупность поражающих качеств вируса уж слишком непохожа на его естественное происхождение, путем мутации.

Будь это одна особенность, например – во внешнем строении, это еще можно было бы списывать на спонтанную мутацию, но другие особенности, уже не связанные с внешним строением вируса, но повышающие его поражающие качества, наводят на мысль о его целенаправленной, искусственной модификации.

В общем, чем дальше, тем сильнее эта история смердит бактериологическим оружием и биологической войной.