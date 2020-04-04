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4 апреля • обновлено в 18:55
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Вирус добрался до детей: Британия установила печальный антирекорд по жертвам COVID-19

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В Великобритании от коронавируса COVID-19 умер пятилетний ребенок, который стал самой юной жертвой среди 708 умерших за последние сутки в королевстве.

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Издание Daily Mail пишет, что у погибшего малыша были серьезные проблемы со здоровьем. Всего за прошедшие сутки, 3 апреля, в стране был установлен антирекорд – от вируса погибло 708 человек, и общее количество жертв достигло 4313.

COVID-19 в Британии

COVID-19 в Британии

В Национальной службе здравоохранения Великобритании отметили, что теперь диапазон смерти от коронавируса составил от 5 до 104 лет.

Правительство призвало население оставаться дома и не нарушать карантин, чтобы не перезагружать больницы работой.

Отметим, что в Британии зафиксировали 42433 зараженных, умерло 4313, и выздоровели 19736.

Эпидемия в Британии

Эпидемия в Британии

Скриншот

Напомним, что королева Великобритании Елизавета II записала обращение к народу в связи с пандемией коронавируса.

Как сообщал OBOZREVATEL, коронавирус в мире перешагнул отметку в 1 млн зараженных и вернулся в Китай, где из-за второй волны пандемии снова ввели строгий карантин.

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Коронавирус
Место
Великобритания
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