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Борис Райтшустер
Борис Райтшустер
Журналист. Автор книги "Путинократия". C 1999 г. по 2015 г. - глава Московского бюро журнала Фокус.Все статьи автора

Виновными во вторжении были не русские, а... украинцы

20.5т

"Если бы в 1968 году мы на Западе думали и рассуждали так, как сегодня, то российское вторжение для подавления Пражской весны вошло бы в историю как „Чехословацкий кризис“. А такие люди, как Герхард Шрёдер агитировали бы за „понимание Брежнева“, которого просто спровоцировали коммунисты-реформаторы и поступить иначе он не мог", — к такому горькому выводу я пришел во время экспертной дискуссии во Франкфурте-на-Майне, посвященной событиям 1968 года.

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"Живешь себе в Америке, ну и вали отсюда! И вообще, у тебя российский паспорт!"

Один из гостей из Праги рассказал, что лидер чешких коммунистов только что сообщил о том, что виновными во вторжении были не русские, а... украинцы - ведь Брежнев родился в Украине.

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Свадебный Путин

В аудитории также развернулась дискуссия о том, а не были ли Дубчек и товарищи слишком слабыми или даже предателями, приняв требования Советского Союза, пусть и под сильным давлением. Дискуссия чётко показывает, как сильно всё изменилось: сегодня такие люди, как Шрёдер или Юнкер, пресмыкаются перед Москвой безо всякого давления. Через неделю после того, как международная следственная комиссия обвинила Москву в уничтожении пассажирского "Боинга" над Восточной Украиной в 2014 году, в результате которого погибло более 200 граждан ЕС, Юнкер заявил, что Евросоюз должен прекратить "травить Россию"

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Автор
Борис РайтшустерБорис Райтшустер
Темы
Российско-украинский конфликтВойна
Место
Украина
Объекты
РоссияСССР
Источник
Источник:Facebook Бориса Райтшустера
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Стельмах Михайло
Стельмах Михайло
Боты ольгинские меняются чаще чем гондоны , а высеры те же .Моня . Semizalupiv Opanas ,.на сколько вас хватает каждодневно говно метать ? А потом что , алкоголь ,или дурдом ?
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Свидомит-бандерлог Недобитый
Свидомит-бандерлог Недобитый
Да , скаклы во всем виноваты. И они за это ответят в Гааге. Их уже бьют в Польше и Чехии. Не за горами тот день когда это фашистскую биомассу погонят ссаными тряпкаи со всей Европы. Смерть творогам!!!! Хероям в срало!!!!!
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Приходько Владимир
Приходько Владимир
Свидомит-бандерлог Недобитый, гляди не поперхнись, высказываясь с хуем во рту, пидарок ты наш :)
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Моня
Моня
By the way: «Меня сегодня кровно образили (оскорбили - польск.). Меня обозвали украинцем, хотя все знают что я – русин», - Иван Франко.
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Beloous Iouri
Beloous Iouri
Моня, это тебе сам Франко на спиритическм сеансе лично сказал?
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Zavolovych Yury
Zavolovych Yury
Свидомит-бандерлог Недобитый, че, отсосал, козломордьій?
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