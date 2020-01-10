Виновен Иран? НАТО сделал заявление о катастрофе самолета МАУ

НАТО считает, что самолет МАУ, который разбился недалеко от Тегерана, стал мишенью иранской системой противовоздушной обороны.

Об этом заявил генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг на заседание Совета ЕС по иностранным делам в Брюсселе, передает Укринформ.

"У нас нет причин для того, чтобы не верить докладам, которые поступают из столиц разных стран-союзниц. Они выразили обеспокоенность по поводу информации, которая свидетельствует о том, что самолет мог быть сбит иранской системой противовоздушной обороны.

Это именно та причина, по которой нам нужно тщательное расследование, почему мы должны установить все факты. В этом контексте очень важно иметь полное сотрудничество с иранской стороной в таком расследовании", – заявил он.

Йенс Столтенберг

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