Виновен Иран? НАТО сделал заявление о катастрофе самолета МАУ

НАТО считает, что самолет МАУ, который разбился недалеко от Тегерана, стал мишенью иранской системой противовоздушной обороны.
Об этом заявил генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг на заседание Совета ЕС по иностранным делам в Брюсселе, передает Укринформ.
"У нас нет причин для того, чтобы не верить докладам, которые поступают из столиц разных стран-союзниц. Они выразили обеспокоенность по поводу информации, которая свидетельствует о том, что самолет мог быть сбит иранской системой противовоздушной обороны.
Это именно та причина, по которой нам нужно тщательное расследование, почему мы должны установить все факты. В этом контексте очень важно иметь полное сотрудничество с иранской стороной в таком расследовании", – заявил он.
Йенс Столтенберг
Как сообщал OBOZREVATEL:
Украинский самолет Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ), на борту которого находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа, 8 января разбился вскоре после вылета из аэропорта Тегерана (Иран).
В МАУ заявили, что самолет успел набрать высоту 2400 м перед катастрофой, поэтому вероятность ошибки пилотов минимальна.
Вскоре Канада, США и Великобритания заявили, что самолет, возможно, был сбит иранской ракетой.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что версия стран Запада не исключается, но пока не является подтвержденной.
При этом СБУ рассматривает две приоритетные версии причин крушения самолета МАУ в Иране: попадание ракеты и теракт.
Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся
Читайте все новости по теме "Крушение украинского Boeing 737 в Иране" на OBOZREVATEL.