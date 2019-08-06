Виноваты США и Европа? В НАТО нашли неожиданное объяснение аннексии Крыма Путиным

К аннексии Крыма привела конкуренция между великими державами.
Такого мнения придерживается генеральный секретарь НАТО Енс Столтенберг. Как сообщается на сайте Альянса, он обратил внимание на "рост российского присутствия в других странах и регионах, в частности на Ближнем Востоке".
"Первым вызовом для мировой безопасности является рост конкуренции между великими державами. И мы видим последствия этого в Крыму. От незаконной аннексии Крыма до Северной Кореи, от Сирии до Южно-Китайского моря", – пояснил генсек НАТО.
Аннексия Крыма
ТАСС
Столтенберг подчеркнул, что аннексия Крыма – это первый случай захвата одним государством территорий другого после Второй мировой войны.
Как сообщал OBOZREVATEL, днем ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что аннексированный Россией Крым должен вернуться в состав Украины. Реакция российской власти последовала незамедлительно. Спикер Министерства иностранных дел России Мария Захарова агрессивно отреагировала на призыв Белого дома.
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