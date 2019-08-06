Главная Новости
Мова Язык
Политика Экономика

/ Новости мира

Виноваты США и Европа? В НАТО нашли неожиданное объяснение аннексии Крыма Путиным

1.9т Читать материал на украинском

К аннексии Крыма привела конкуренция между великими державами.

Такого мнения придерживается генеральный секретарь НАТО Енс Столтенберг. Как сообщается на сайте Альянса, он обратил внимание на "рост российского присутствия в других странах и регионах, в частности на Ближнем Востоке".

"Первым вызовом для мировой безопасности является рост конкуренции между великими державами. И мы видим последствия этого в Крыму. От незаконной аннексии Крыма до Северной Кореи, от Сирии до Южно-Китайского моря", – пояснил генсек НАТО.

Новости
"Не решается законами!" У Зеленского пояснили, как собираются вернуть Донбасс и Крым

Аннексия Крыма

Аннексия Крыма

ТАСС

Столтенберг подчеркнул, что аннексия Крыма – это первый случай захвата одним государством территорий другого после Второй мировой войны.

Как сообщал OBOZREVATEL, днем ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что аннексированный Россией Крым должен вернуться в состав Украины. Реакция российской власти последовала незамедлительно. Спикер Министерства иностранных дел России Мария Захарова агрессивно отреагировала на призыв Белого дома.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Читайте все новости по теме "Аннексия Крыма" на OBOZREVATEL.

Тема
Аннексия Крыма
Персона
Йенс Столтенберг
Место
Россия
Тег
НАТО
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
7
5
Смешно
4
Интересно
1
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Khruslov Alexey
Khruslov Alexey
Во дурак...
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1

Блоги / мнения

ads pixel