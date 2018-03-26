Прочитала сейчас о трагедии в Кемерово. Некоторые издания, ничего не стесняясь, тиражируют странную версию произошедшего: виноваты дети. Они, мол, подожгли зажигалкой поролон. Похоже, что эта версия становится основной. И, честно говоря, меня это возмущает.

Да, кто-то видел детей, поджигающих поролоновые кубики. Допустим, что это возгорание и было отправной точкой для остального пожара. Но мне, вам, да кому угодно понятно – здание не должно было гореть ТАК.

В случае, если подростки где-то что-то и подожгли, нормальным является быстро потушить возгорание подручными средствами и вывести подростков за ухо из здания (как вариант – сдать в милицию).

Если же от непотушенной спички вспыхивает все здание, рушатся перекрытия, и люди оказываются в огненных ловушках, то это вина кого-то другого! А именно – того, кто проектировал негодную с точки безопасности систему и сдавал ее в эксплуатацию, а в особенности того, кто эту систему принимал. Но и это не главный виновник.

Но самое ужасное, если выяснится, что кто-то "отмазался" от проверок, пользуясь различными лазейками в законодательстве/знакомствами/связями. Это уже даже не халатность, это беспрецедентное преступление перед людьми.

Собственники, в чьих руках оказалась недвижимость такого плана, получают от нее колоссальные доходы, которые нам и не снились. Вот пусть из них и оплачивают нашу безопасность. Никакой этот бизнес не малый! Это огромные сверх-прибыли!

Но хозяевам, сидящим на золотой трубе, на людей, похоже, наплевать.

Я не хочу больше слышать ни о каких детях с зажигалками, или с чем там еще. Этак у нас пол России выгорит из-за того, что мальчик Петя, пяти лет, не умеет обращаться с огнем. А в это время собственники этих огромных зданий, которые, по-сути, являются денежными скважинами, будут спокойно греться на песочки какого-нибудь заграничного пляжа. И ходить в такие места, где пожар потушить быстро и легко. Нет уж. Хватит про детей. В рамках служебного расследования они, конечно, могут присутствовать, но не более.

Разбираться, черт возьми, нужно с владельцами этих центров лично. Согласны?