Виноват Обама: Трамп сделал громкое заявление об аннексии Крыма

Президент США Дональд Трамп обвинил своего предшественника Барака Обаму в том, что он позволил России оккупировать украинский Крым.

Как передает "Европейская правда", такое заявление глава США озвучил на пресс-конференции в Канаде по итогам его участия в саммите G7, подчеркнув, что Обама "разрешил" аннексию полуострова.

"Обама разрешил забрать Крым. Обама может говорить все, что захочет, но он позволил России отобрать Крым. Я мог иметь совсем другое отношение. Но вы должны задать свой вопрос президенту Обаме. Почему он это сделал?", - сказал Трамп.

Также он отметил, что возвращение России в группу наиболее развитых экономик мира стало бы "активом" для всех стран и "так было бы лучше для всех"

"Я бы хотел видеть Россию в G8 в противовес к G7. Я бы сказал, что G8 - более значимая группа, чем G7", - сказал Трамп.

"Мы ищем мира для мира... Мы не стремимся играть в игры", - добавил он.

Как писал ранее OBOZREVATEL, президент США Дональд Трамп рассказал о судьбе КНДР после встречи с Ким Чен Ыном.