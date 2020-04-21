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21 апреля • обновлено в 20:54
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Виноват коронавирус? СМИ сообщили мотивы врача, совершившего самое массовое убийство в истории Канады

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В СМИ обсуждают версию, согласно которой канадец Гэбриел Уортман совершил свои зверские убийства из-за пандемии коронавируса.

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Как сообщает DailyMail, Уортман был владельцем стоматологической клиники Atlantic Denture Clinic, которая сделала его миллионером. Как рассказали соседи убийцы, последний месяц клиника была закрыта из-за пандемии COVID-19.

В полиции отмечают, что пока нет ни доказательств, ни опровержений версии, что кризис из-за пандемии стал мотивом для массовых убийств. В то же время, главный суперинтендант Королевской канадской конной полиции в Новой Шотландии Крис Лесер заявил, что первыми жертвами Уортмана стали его бывшая жена и её новый парень – следующих он убивал наугад.

Гэбриел Уортман

Гэбриел Уортман

DailyMail

Клиника Уортмана

Клиника Уортмана

DailyMail

В числе убитых есть учитель начальной школы, медсестра, сиделка, семья из трех человек и муж с женой, у которых осталось четверо детей. Также во время его ликвидации погибла полицейская Хайди Стивенсон. В полиции отмечают, что скорее всего, жертв было 19, но допускают, что новые тела могут быть найдены в домах, которые сжег Уортман.

Кроме того, знакомые Уортмана сообщили, что у него были проблемы с алкоголем, а в юности он сильно увлекался Королевской канадской конной полицией и даже мечтал туда попасть. Также удалось выяснить, что убийца купил снаряжение полицейских и даже их списанный автомобиль на аукционе.

Аланна Дженкинс и Шон Маклеод - убиты Уортманом

Аланна Дженкинс и Шон Маклеод - убиты Уортманом

DailyMail

Джолин Оливер, Аарон Тук и их 17-летняя дочь Эмили - убиты Уортманом

Джолин Оливер, Аарон Тук и их 17-летняя дочь Эмили - убиты Уортманом

DailyMail

Грэг и Джейми Блэр - убиты Уортманом. У них осталось четверо детей

Грэг и Джейми Блэр - убиты Уортманом. У них осталось четверо детей

DailyMail

Как сообщал OBOZREVATEL, с вечера 18 апреля до полудня 19 апреля в канадской провинции Новая Шотландия 51-летний Гэбриел Уортман убил по меньшей мере 19 человек. В течение 12 часов преступник ездил между городами Новой Шотландии, убивая людей и поджигая дома. Он был одет в форму Королевской канадской конной полиции и передвигался на автомобиле, идентичном полицейскому.

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Автор
Антон Малиновский Антон Малиновский
Тема
Коронавирус
Место
Канада
Тег
убийство
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Ордженикидзе Серго
Ордженикидзе Серго
жаль не одного хохла.
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