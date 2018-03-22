"Видно по дебильному лицу": пророссийская журналистка оскорбила украинцев Крыма

Пророссийская журналистка из Львова Елена Бойко заявила, что нелегитимные выборы президента России прошли без эксцессов во временно оккупированном Крыму, поскольку украинских диверсантов там легко определить по "дебильному выражению лица" (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).

Оскорбительное высказывание она озвучила, рассказывая о своих впечатлениях от поездки в Ялту 18 марта в эфире пропагандистской программы "Место встречи" на телеканале НТВ.

По ее словам, вдоль дорог, а также вокруг автовокзала в Ялте поставили защитные металлические ограждения, поскольку появилась информация о том, что украинцы, прописанные в Крыму, и имеющие там право голоса, якобы собираются устроить различные провокации.

"Но никто ничего не сделал, конечно, потому что украинских диверсантов можно сразу определить по дебильному выражению лица. И совершенно не надо ничего загораживать, они видны сразу", — едко высказалась Бойко.

Как сообщал "Обозреватель", ранее пропагандистка цинично выразилась об Украине, назвав ее раковой опухолью.