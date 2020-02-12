"Видит себя мировым лидером": Путин пытался уговорить Лукашенко создать сверхдержаву

Президент России Владимир Путин несколько раз пытался убедить президента Беларуси Александра Лукашенко объединить два государства и создать сверхдержаву.

План "Б" Путина для сохранения власти после окончания президентских полномочий обсуждался ими еще в декабре 2019 года. Об этом сообщает агенство Bloomberg со ссылкой на двух источников в Кремле.

Новости В Кремле впервые отреагировали на стремительное падение рейтинга Путина

По их информации, договориться не удалось из-за категорического отказа Лукашенко на личной встрече в феврале в Сочи.

Лукашенко и Путин РИА Новости

"Путин видит себя мировым лидером, и ему очень трудно отмежеваться от роли президента", – отметил Глеб Павловский, советник Кремля с 2000 по 2011 год.

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Беларуси заявили, что при существующих российских пошлинах на нефть для них нет разницы, где покупать сырье – со скидкой в РФ или в других странах по мировым ценам.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!