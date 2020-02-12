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12 февраля • обновлено в 18:36
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"Видит себя мировым лидером": Путин пытался уговорить Лукашенко создать сверхдержаву

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Президент России Владимир Путин несколько раз пытался убедить президента Беларуси Александра Лукашенко объединить два государства и создать сверхдержаву.

План "Б" Путина для сохранения власти после окончания президентских полномочий обсуждался ими еще в декабре 2019 года. Об этом сообщает агенство Bloomberg со ссылкой на двух источников в Кремле.

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По их информации, договориться не удалось из-за категорического отказа Лукашенко на личной встрече в феврале в Сочи.

Лукашенко и Путин

Лукашенко и Путин

РИА Новости

"Путин видит себя мировым лидером, и ему очень трудно отмежеваться от роли президента", – отметил Глеб Павловский, советник Кремля с 2000 по 2011 год.

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Беларуси заявили, что при существующих российских пошлинах на нефть для них нет разницы, где покупать сырье – со скидкой в РФ или в других странах по мировым ценам.

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Автор
Карина Бондаренко
Персоны
Александр Лукашенко Владимир Путин
Место
Россия
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Нуланд Печеньки
Нуланд Печеньки
"агенство Bloomberg со ссылкой на двух источников в Кремле" - это наверное кухарка Фрося и уборщица Дуся? Без них не проходит не одна личная встреча двух президентов. Включите то, что под кастрюлей и подумайте, что написали.
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семенов Александр
семенов Александр
без Белоруссии, какая может быть сверхдержава?!!!,,,Ну разве что Украина с её лучшей в мире армией, Потрэбуймо допомогы -- Агрэссии нэ проявляймо!!!
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