Главная Новости
1 января • обновлено в 20:42
МоваЯзык
Политика Экономика

/ Новости мира

"Новогодний подарок от Путина": в сети показали жуткие последствия удара России по детям в Сирии. Кадры 18+

2.9т
Читать материал на украинском

В сети появилось видео жутких последствий авиаудара сирийской и российской авиации по школе в городе Сармин на северо-западе Сирии.

Ролик на своем Telegram-канале опубликовал блогер vitauskas. "Новогодние подарки от "русского мира" сирийским детям", – написал в посте он.

Указывается, что удар был проведен с использованием запрещенных кассетных бомб.

Новости
В Сирии напали на российскую авиабазу: военные Путина ответили огнем

Иллюстрация

Иллюстрация

inbusiness.kz

На ролике запечатлено, как службы спасения эвакуируют пострадавших несовершеннолетних.

Осторожно! Кадры 18+

Как писал OBOZREVATEL, по предварительным данным, в результате авиаудара по школе 24 декабря погибли 10 человек, из них 6 – дети.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram

Читайте все новости по теме "Конфликт в Сирии" на OBOZREVATEL.

Автор
Богдана Васильченко
Тема
Конфликт в Сирии
Место
Сирия
Теги
дети смерть видео
Поделиться в Facebook
7
Комментарии
39
6
Смешно
0
Интересно
26
Печально
9
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Серко Прокоп
Серко Прокоп
"Осторожно! Кадры 18+" Де?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Юг Руси
Юг Руси
Серко Прокоп, похоже в Ч/С угодили фейк-кадры, на первоисточнике )))
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Maxonin Igor
Maxonin Igor
В 41 БОЛЬШАЯ ЧАСТЬ СТРАН ЕВРОПЫ УЧАСТВОВАЛА В НАПАДЕНИИ НА СССР, 27 000 000 000 ПОГИБШИХ, ПО ДРУГИМ ИСТОЧНИКАМ БОЛЬШЕ,СКОЛЬКО ИЗ НИХ ДЕТЕЙ ИСТОРИЯ УМАЛЧИВАЕТ , И ЧТО ТО СТРАНЫ НАПАВШИЕ НА СССР КОШМАРАМИ НЕ МУЧАЮТСЯ .
Показать комментарий полностью
Ответить
3
1
ПНХ ПТН
ПНХ ПТН
Maxonin Igor, прям 27 миллиардов или даже больше? Сразу видно уровень! Даже не удивился.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Ку Алексей
Ку Алексей
обоз, ты повторяешься. в тот раз тебя пятачком в твоё дерьмо натыкали. а ты снова хочешь видимо понравилось.
Показать комментарий полностью
Ответить
9
2

Новости мира

Топ-публикации

Топ-блоги