"Новогодний подарок от Путина": в сети показали жуткие последствия удара России по детям в Сирии. Кадры 18+

В сети появилось видео жутких последствий авиаудара сирийской и российской авиации по школе в городе Сармин на северо-западе Сирии.
Ролик на своем Telegram-канале опубликовал блогер vitauskas. "Новогодние подарки от "русского мира" сирийским детям", – написал в посте он.
Указывается, что удар был проведен с использованием запрещенных кассетных бомб.
Иллюстрация
inbusiness.kz
На ролике запечатлено, как службы спасения эвакуируют пострадавших несовершеннолетних.
Осторожно! Кадры 18+
Как писал OBOZREVATEL, по предварительным данным, в результате авиаудара по школе 24 декабря погибли 10 человек, из них 6 – дети.
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