Видео подрыва российского генерала в Сирии слили в сеть

В сети появилось возможное видео подрыва российской автомобильной колонны в Сирии, в результате чего погиб генерал-майор и получили ранения еще двое военнослужащих.

Кадры выложил Telegram-канал REVERSE SIDE OF MEDAL. Инцидент произошел вблизи сирийского города Дейр эз-Зор.

По версии издания, скорее всего, сработал нажимник-замыкатель, а не мина. Закладка была якобы преднамеренная.

"И да, вопрос к МО РФ: почему не досмотрел инженерный дозор? И был ли он вообще?" – написало издание.

Оно рассказало, как обычно в Сирии проводят инженерную разведку на дорогах.

"Как правило, инженерную разведку местности и дорожных направлений осуществляет военный мухабарат (военная безопасность). Выглядит это так: едет по дороге машина, в которой водитель слушает музыку и думает, как бы не взлететь на воздух, пока он своими глазками все дорожное полотно рассматривает. Да и то – это в лучшем случае", – написало издание.

В сообщении отмечено, что для всех других ситуаций существуют директивы Командующего ГВ ВС РФ в САР, боевые приказы и требования общевоинских уставов.

"И мы раскроем небольшую тайну: порядок действия на случай необходимости вот таких вот остановок там тоже прописан", – написал REVERSE SIDE OF MEDAL.

Военные подошли к месту, где была заложена взрывчатка (Telegram-канал REVERSE SIDE OF MEDAL)

Предположительно сработал, нажимник-замыкатель (Telegram-канал REVERSE SIDE OF MEDAL)

Закладка была якобы преднамеренная (Telegram-канал REVERSE SIDE OF MEDAL)

Предположительно, инженерную разведку дороги перед поездкой не производили (Telegram-канал REVERSE SIDE OF MEDAL)

Причиной подрыва могло стать несоблюдение директив и приказов (Telegram-канал REVERSE SIDE OF MEDAL)

Как сообщал OBOZREVATEL, вблизи сирийского города Дейр эз-Зор подорвалась российская автомобильная колонна, в результате чего погиб генерал-майор и получили ранения еще двое военнослужащих.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!