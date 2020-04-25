В разгар пандемии коронавируса COVID-19 в Беларуси решили провести общенациональный "республиканский субботник".

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Президент страны Александр Лукашенко отправился сажать сосны в Чернобыльскую зону, чем озадачил пользователей соцсетей (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Александр Лукашенко посадил сосны в разгар коронавируса

В поселок Лясковичи на территории Национального парка Припятский, который пострадал в результате аварии на ЧАЭС, Лукашенко и его сопровождение прибыли без каких-либо средств защиты от коронавируса.

Во время посадки деревьев первые лица Беларуси работали на близком расстоянии друг к другу, не соблюдая дистанции.

В сети мнения по этому поводу разделились. Одни раскритиковали Лукашенко, другие восхитились его бесстрашием.

"Рисковый батька... Народ свой хоть бы пожалел… Или понты перед всеми?", "Просто он немного дурень", "Лукашенко вирусами в бункер не загонишь", – пишут пользователи.

Всего 25 апреля в субботнике приняли участие более 2,3 млн белорусов, что примерно составляет четверть населения страны (всего 9 млн населения).

При этом, по состоянию на утро субботы, в Беларуси зафиксировано более 9,5 тыс. случаев коронавируса, из них 817 за последние сутки. Уже 67 человек умерло, 1,5 тыс. вылечилось.

Белта

Белта

Белта

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Александр Лукашенко заявил, что COVID-19 появился, как наказание Богом для человечества.

"Господь, как я говорил, ударил нас по башке коронавирусом. Я уверен, что если бы мы к природе относились ответственно и с уважением, то мы бы не только жили гораздо лучше, но и вирусы нас бы не взяли", – сказал он.