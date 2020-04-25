Действия Лукашенко в разгар пандемии COVID-19 озадачили сеть. Фото и видео
В разгар пандемии коронавируса COVID-19 в Беларуси решили провести общенациональный "республиканский субботник".
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Президент страны Александр Лукашенко отправился сажать сосны в Чернобыльскую зону, чем озадачил пользователей соцсетей (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).
В поселок Лясковичи на территории Национального парка Припятский, который пострадал в результате аварии на ЧАЭС, Лукашенко и его сопровождение прибыли без каких-либо средств защиты от коронавируса.
Во время посадки деревьев первые лица Беларуси работали на близком расстоянии друг к другу, не соблюдая дистанции.
В сети мнения по этому поводу разделились. Одни раскритиковали Лукашенко, другие восхитились его бесстрашием.
"Рисковый батька... Народ свой хоть бы пожалел… Или понты перед всеми?", "Просто он немного дурень", "Лукашенко вирусами в бункер не загонишь", – пишут пользователи.
Всего 25 апреля в субботнике приняли участие более 2,3 млн белорусов, что примерно составляет четверть населения страны (всего 9 млн населения).
При этом, по состоянию на утро субботы, в Беларуси зафиксировано более 9,5 тыс. случаев коронавируса, из них 817 за последние сутки. Уже 67 человек умерло, 1,5 тыс. вылечилось.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Александр Лукашенко заявил, что COVID-19 появился, как наказание Богом для человечества.
"Господь, как я говорил, ударил нас по башке коронавирусом. Я уверен, что если бы мы к природе относились ответственно и с уважением, то мы бы не только жили гораздо лучше, но и вирусы нас бы не взяли", – сказал он.