"Видел собственными глазами": очевидец раскрыл подробности крушения моста в Генуе

Свидетель крушения автомобильного моста в Генуе рассказал, что сначала рассыпалась одна из опор.

"Я видел это собственными глазами. Мост обрушился в каких-то 20 метрах", - отметил водитель Риччи, передает итальянское издание La Stampa.

Он находился в момент крушения на мосту и увидел, как все рухнуло, "будто ударила молния".

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"Я под впечатлением - я видел, как все рухнуло просто сверху вниз, как будто молния ударила. Сначала рассыпалась центральная колонна, потом все остальное", – отметил он.

Крушение моста в Генуе repubblica.it

Как сообщал OBOZREVATEL, крушение моста произошло 14 августа, в результате чего погибли минимум 22 человека. Люди остались под завалами путепровода.

По предварительной информации, причиной катастрофы могло стать ослабление несущих конструкций, хотя очевидцы рассказывали о попадании молнии.