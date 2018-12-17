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''Входите в состав России'': Жириновский выдвинул наглый ультиматум Беларуси

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Скандальный российский политик, лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что если Беларусь хочет получать дешевый газ, то должна войти в состав России.

При этом он подчеркнул, что такое решение должно исходить от Минска добровольно. Маразматичными размышлениями депутат нелегитимной Государственной думы поделился на своем Telegram-канале.

Владимир Жириновский

Владимир Жириновский

NovostiVolgograda.ru

"Мы никогда не предлагали насильно делить Беларусь на области и "впихивать" в Россию. Все только добровольно. Но нужно понять: или наши взаимоотношения рыночные, или входите в состав России и получайте низкие цены. А Александр Григорьевич (Лукашенко, президент Беларуси. — Ред.) хочет усидеть на двух табуретках. И суверенитет сберечь, и получить внутрироссийские цены на газ, чтобы зарабатывать на перепродаже. Так не бывает", — высказался Жириновский.

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Кроме того, он вспомнил заезженный миф о том, что СССР якобы отдавал почти все ресурсы на "окраины", обеспечивая их необходимой инфраструктурой. Одиозный политик возмутился из-за того, что после 1991 года Россия стала врагом для 14 бывших союзных республик, и заверил, что больше Москва не повторит подобных ошибок.

"Я уверен, если сейчас провести в Беларуси референдум о возвращении в состав России — абсолютное большинство поддержит это. В 1990 году за сохранение СССР проголосовали 82% белорусов, больше чем в среднем по СССР", — подытожил Жириновский свой бредовый спич прямыми территориальными претензиями к чужому государству.

Владимир Жириновский

Владимир Жириновский

ИА Regnum

''Входите в состав России'': Жириновский выдвинул наглый ультиматум Беларуси

Как сообщал OBOZREVATEL, российский премьер-министр Дмитрий Медведев практически прямо заявил о возможности присоединения Беларуси к России, назвав это "более тесной интеграцией".

В свою очередь, президент Беларуси Александр Лукашенко ответил, что шантажировать его страну и пытаться ее наклонить, делая наглые заявления касательно "интеграции" государства, — бесполезно.

Напомним, ранее Лукашенко и президент РФ Владимир Путин устроили жаркий спор на заседании саммита Евразийского экономического союза в Санкт-Петербурге. Президент Беларуси обратил внимание на разные условия для потребителей газа: для белорусов топливо стоит $130 за тысячу кубометров, а для россиян — $70 (в соседней Смоленской области).

После заседания Лукашенко пришлось публично извиниться перед главой Кремля за жесткую манеру общения, о чем он рассказал журналистам.

Персоны
Владимир ЖириновскийАлександр Лукашенко
Место
Россия
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Яновский Виктор
Яновский Виктор
Сказочный долбоёб!!!)))
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Кабиров Айрат
Кабиров Айрат
Народы Беларуси и России и так живут как одна страна. Это не нравится только пиндосне.
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минин евген
минин евген
Кабиров Айрат, опять кацапский пиздежь?
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Ivanenko Petr
Ivanenko Petr
Кабиров Айрат, давайте мы и с вами будем жить как одна страна? Как Украина?
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Дейман Алон
Дейман Алон
У Беларуси свой путь и к сожалению, она ничего не делает, чтобы стать независимой страной, а рашистскую удавку Кремль на ее шее будет стягивать все сильнее.
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