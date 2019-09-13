Вгрызся в шею: на Филиппинах крокодил живьем съел рыбака

В филиппинском городе Балабак, провинция Палаван, крокодил съел рыбачащего подростка.

Как пишет Tabloid Philippines, 15-летний Ромило Саппаяни Миранда отправился на рыбалку с 40-летним дядей Пабло Танаином и двумя кузенами.

Подросток зашел по пояс в реку и закинул сеть. Тогда рептилия набросилась на него и вгрызлась в шею.

The Sun

Танаин заметил на поверхности водоема фонарик Саппаяни Миранды. Вскоре появился крокодил с парнем в челюстях и растерзал его на глазах у дяди.

Филиппинец заверил, что не мог спасти подростка, поскольку хищник был слишком крупным, а вода — глубокой.

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