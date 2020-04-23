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23 апреля • обновлено в 15:40
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Вьетнам начал выход из карантина: как страна поборола COVID-19

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Во Вьетнаме с 23 апреля начали снимать карантинные меры. В стране было зафиксировано всего 268 случаев заражения COVID-19 и ни одной смерти.

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В течение последней недели не было обнаружено ни одного нового больного, передает Daily Mail.

Премьер-министра страны Нгуен Суан Фук заявил, что после снятия жесткого карантина жители все равно обязаны соблюдать меры по предотвращению распространения инфекции.

COVID-19 во Вьетнаме

COVID-19 во Вьетнаме

В стране разрешили открыть некоторые магазины и кафе, заработали службы. Однако ажиотажа в первый день снятия ограничений не наблюдалось.

Отмечается, что Вьетнам был одной из стран, которые запретили полеты из Китая в начале февраля. Тогда в одной из вьетнамских сел было зарегистрировано сразу более десятка заражений. Всех больных сразу же поместили в карантин.

К тому же власти ввели строгий карантин и отслеживали контакты зараженных. Около 80 тысяч человек в стране были помещены в карантин.

На данный момент почти нет международных рейсов, прибывающих во Вьетнам, и страна находится под частичной блокировкой с начала апреля. При этом с сегодня возобновляются все внутренние полеты местных авиалиний.

Добавим, что некоторые ограничения остаются в столице Ханое, провинциях Бакнинь и Хазянг, а также городе Хошимин. Полный режим изоляции остается в силе для некоторых районов Ханоя, которые объявлены районами с высокой степенью риска. Там карантинные меры будут действовать до 30 апреля.

Как сообщал OBOZREVATEL, Кабинет министров Украины продлил действие карантинных мер из-за эпидемии коронавируса в стране до 11 мая.

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Коронавирус
Место
Вьетнам
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