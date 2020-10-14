Вести из Киргизии снова не радуют

14 октября, сторонники назначенного парламентом премьер-министра Жапарова, только неделю назад освобождённого революционной толпой из заключения, но ещё не утверждённого на этом посту президентом Жээнбековым, снова собираются на площади в Бишкеке. В поддержку к ним из регионов, из Иссык-Кульской области, движутся сотни людей. Они собираются потребовать от президента страны выполнения своего, якобы данного премьеру обещания уйти в отставку после утверждения последнего парламентом.

Однако ситуация в стране и в мире по отношению к киргизскому хаосу изменилась, в Москве и в Брюсселе четко дали понять, что не заинтересованы в сложении полномочий пятым президентом Киргизии и по-прежнему считают Сооронбая Жээнбекова легитимным лидером страны. Сегодня для встречи с ним прилетал в Бишкек зам.руководителя кремлевской администрации Дмитрий Козак. Впрочем, на встрече присутствовал и премьер, что говорит о его влиянии...

В Бишкеке действует режим чрезвычайного положения, на въезде в столицу стоят военные, дороги перекрыты техникой. Армия, скорее всего, не станет применять силу к идущим в столицу людям, чтобы избежать кровопролития.

Но окажутся ли столь же миролюбивы те, кто идёт поддержать премьера, чтобы окончательно снести президента, не станут ли они разоружать военных и отнимать у них технику?

Кто стоит за нынешней киргизской бучей? В самой стране многие уверены: обретший силу криминалитет, фактически уже малоотделимый от государственной власти.

Плохая история.