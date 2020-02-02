Весна уже на подходе: самый популярный сурок в США предсказал прогноз погоды

Самый популярный американский сурок-"метеоролог" Фил предсказал раннее наступление весны в США.

Прямую трансляцию этого действа вел телеканал CNN. Чтобы поддержать животное, возле его норы в городе Панксатони собрались местные жители (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Сурок-"метеоролог" Фил CNN

В результате, сурок покинул нору и не увидел своей тени. Затем один из представителей "Клуба сурка" зачитал письмо с его предсказанием.

"Моей тени нет, поэтому весна будет ранней", – сказано в нем.

Как сообщал OBOZREVATEL, харьковский сурок Тимка III, которого традиционно разбудили в начале февраля, предсказал затяжную весну и новую бесснежную зиму.

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