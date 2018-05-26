"Весь мокрый просыпаюсь": Песков признался о страшных снах с Путиным

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что российский лидер Владимир Путин снится ему в строгом образе.

При этом подробности своих сновидений он уточнять не стал, передает "НТВ".

"Он мне снится всегда, когда он очень строгий. Это, знаешь, белая горячка: а что ты забыл сделать? А-а-а! Ты весь мокрый просыпаешься, думаешь: господи!", - поделился он.

Песков также отметил, что работа пресс-секретаря президента ему не надоела.

"Никакой оскомины это не набивает, хотя это иногда очень тяжело физически. Но это настолько уникальный опыт. Путин живет в глобальном времени, в глобальной географии, географии земного шара", - отметил он.

Пресс-секретарь привел в пример случай, когда летал с Путиным в Венесуэлу на 4 часа, после чего они сразу вернулись обратно: "Это сутки в самолете".

Песков также назвал свою работу уникальным опытом.

"Это уникально. Это находится за рамками простого человека. И иметь к этому хоть какую-то причастность — это супервозможность. Это выпадает один раз в жизни. И тот, кому это выпадает, пребывает в эйфории постоянно. Тут об оскомине говорить невозможно", - рассказал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, Дмитрий Песков после выборов президента РФ заявил: "Новый Путин - это симбиоз Путина, которого мы знаем и вокруг которого мы объединяемся".