Вертолет врезался в небоскреб в центре Нью-Йорка

В центре Нью-Йорка (США) на Манхэттене в понедельник, 10 июня, вертолет врезался в крышу 54-этажного офисного здания.

Об этом сообщает пожарное управление города в Twitter. Известно, что инцидент произошел на пересечении Седьмой авеню и 49-й улицы. Информация по пострадавшим пока не поступала.

FDNY members are operating on scene at 787 7th Ave in Manhattan, helicopter crash landing.