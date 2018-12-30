Вертолет сгорел дотла: в России погиб известный бизнесмен

В российском Улан-Удэ при крушении вертолета погибли известный бизнесмен и владелец торгово-развлекательного центра People`s Park Сергей Рогов и его коллеги.

ЧП произошло около 10:00 (04:00 по киевскому времени) в лесном массиве в местности Верхняя Березовка, передает ТАСС.

Вертолет Agusta A119, осуществляя полет по маршруту Березовка (Улан-Удэ) — Сосновоозерск (Еравнинский район Республики Бурятия), не смог сесть в точке назначения в связи с неблагоприятными метеоусловиями и при возвращении в Улан-Удэ потерпел крушение.

Вертолет упал при заходе на посадку vesti.ru

На видеозаписи с места происшествия видно, что вертолет сгорел почти полностью. На месте аварии работали пожарные, для ликвидации открытого горения привлекались четыре единицы техники и десять пожарных.

По данным агентства, в результате крушения погибли четыре человека, находившихся на борту.

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