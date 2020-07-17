Версия с рынком в Ухане не подтвердилась: в COVID-19 нашли интересную деталь
Ученые выяснили, что из пяти подтвержденных первых случаев заражения коронавирусом в Китае только один можно связать с рынком в Ухане.
Об этом говорится в материале ВВС. Сообщается, что, вероятно, другие четверо подцепили инфекцию в других местах. Возможно, даже в разных.
"Так или иначе главная версия ученых о происхождении вируса не подтвердилась. След, который вывел на рынок, оказался ошибочным", – говорится в материале.
"Проблема с COVID-19 состоит именно в том, что мы до сих пор так и не нашли в организме ни одного животного такую версию SARS-CoV-2, которая позволяла предположить, что люди заразились этим вирусом от животных. Пока, наоборот, все животные, у которых обнаружили SARS-CoV-2, получили его от людей", – рассказала профессор Института Броуда, общего центра генетических исследований Гарварда и MIT Алина Чан.
В материале отмечается, что судя по всему, на рынке в Ухане произошел лишь первый случай массового заражения новым вирусом. Остается загадкой, как он туда попал и где и как долго скрывался.
Кроме того, ученые из Университетского колледжа Лондона подсчитали: чтобы геномы SARS-CoV-2 и его ближайшего родственника RATG13 разошлись от общего предка на несовпадающие 4% путем мутаций, понадобилось бы примерно 50 лет эволюции.
По мнению ученых, это маловероятно. Скорее всего, новый коронавирус получил часть своего генома, обменявшись фрагментами РНК с другим вирусом в организме какого-то промежуточного носителя.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Призыв Австралии провести независимое расследование с целью установить происхождение коронавируса SARS-CoV-2 поддержали 122 страны.
Ранее ученые заявили, что источником коронавируса вряд ли является рынок диких животных в китайском Ухане. В результате исследований биологов стало известно, что инфекция могла попасть туда от зараженного ранее человека, а не от летучих мышей.
При этом команда исследователей из Австралии представила доказательства того, что коронавирус "уникально приспособлен для заражения людей". По их мнению, это дает основания предполагать, что COVID-19 мог быть создан искусственным путем.
В Институте вирусологии Уханя заявили, что у них есть три живых штамма коронавируса от летучей мыши, но ни один из них не соответствует COVID-19. Таким образом там опровергли заявления президента США Дональда Трампа о том, что болезнь "намеренно просочилась" из их лаборатории.
Власти Китая поддержали идею международного научного расследования, призванного прояснить вопрос о происхождении COVID-19, однако поставили свое условие.
После Всемирная организация здравоохранения заявила, что отправит в Китай группу экспертов для поиска источника коронавируса SARS-CoV-2.