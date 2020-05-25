"Вершина айсберга": ученые из Уханя объявили, что продолжат искать новые вирусы

Ученые из Уханьского университета вирусологии намерены продолжить изучение вирусов, чтобы обнаружить новые и предотвратить возможные вспышки заболеваний.

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Об этом в интервью CGTN рассказала одна из ведущих вирусологов университета Ши Чжэнли. По её словам, они намерены приступить к изучению зоонозных вирусов, носителем которых являются животные.

"Если мы хотим защитить человечество от вспышки нового инфекционного заболевания, мы должны взяться за исследование этих неизвестных вирусов, носителями которых являются дикие животные. Кроме того, мы должны иметь в запасе некоторые лекарства и проявляющие реагенты для профилактики и контроля эпидемий в будущем", – рассказала она.

Ши Чжэнли CGTN

В списке животных, которых будут изучать, есть и летучие мыши, которые, предположительно, являются источником COVID-19.

"Вирусы, которые мы обнаружили, это на самом деле лишь вершина айсберга. Они cуществуют в природе, считаетесь вы с этим или нет. Если мы не будем их изучать, вероятно будет еще одна вспышка, и мы не будем их знать. Работа, которой мы сейчас занимаемся – найти вирусы, прежде чем они найдут нас", – добавила вирусолог.

Как сообщал OBOZREVATEL, в институте вирусологии Уханя есть три живых штамма коронавируса от летучей мыши, но ни один из них не соответствует COVID-19.