Будущий госсекретарь США Блинкен поддерживает предоставление летального оружия Украине и не раз бывал в Киеве

Будущий госсекретарь Энтони Блинкен в администрации новоизбранного президента Джо Байдена неоднократно бывал в Киеве, хорошо знает Владимира Путина и поддерживает предоставление Украине летального оружия.

Как сообщает издание ВВС, Энтони Блинкин – давний соратник Байдена. Он регулярно критиковал политику России в отношении Украины, и обвинял Путина в раздувании конфликта на Донбассе.

"Я абсолютно убежден, что российские действия в Украине – стратегическое поражение для будущего России. Да, вы можете сказать, что Россия "выиграла Крым". Но захватив Крым, Россия потеряла Украину. Украина более объединенная и ориентирована на Запад, чем когда-либо", – подчеркивал Блинкен.

Энтони Блинкен критиковал Путина за войну в Украине

Он отмечал, что Россия – это классический пример использования асимметричной тактики.

"Путин направил небольшое количество спецназовцев, которые объединились с местными сепаратистами, дали им инструкции, оборудование, деньги и указания, а потом Путин возразил их присутствие. Я помню многочисленные разговоры между президентом Обамой и президентом Путиным. Мы были в Овальном кабинете и президент говорил по телефону. И Путин отрицал, а на самом деле беспрекословно врал, о присутствии России в Украину. Обама сказал тогда ему: "Владимир, мы не слепые. У нас есть глаза; мы все видим". А Путин далее вел себя, как будто ничего не произошло", – говорит Блинкен.

Одним из первых среди американских дипломатов Блинкен призвал предоставить Украине летальное оружие, одновременно подчеркивал необходимость проводить реформы.

Энтони Блинкен может стать госсекретарем США

"Один из крупнейших вызовов, который предстал перед Украиной, это принятие очень сложных решений. Особенно проведения реформ. Ведь понятно, что краткосрочные последствия для людей могут быть болезненными. Но в долгосрочной перспективе это даст выгоду. Если предложенные изменения начнут действовать, все изменится к лучше, люди это почувствуют в повседневной жизни, и будущее Украины станет сильнее и безопаснее", – сказал он 6 марта 2015 во время выступления в украинском кризисном медиа-центре.

Во время выступления в УКМЦ Блинкен также положительно оценил реформаторские инициативы украинской власти, которые уже были сделаны – в частности, усилия по созданию НАБУ, а также реформы, направленные на увеличение прозрачности в банковском и энергетическом секторах, системе госзакупок.

Как сообщал OBOZREVATEL, штаб Джо Байдена, который, по предварительным данным, победил на выборах президента США, уточнил, кто возглавит ключевые должности в его администрации. Речь идет о главах Государственного департамента, ЦРУ, Министерства внутренней безопасности, а также советников нового главы государства