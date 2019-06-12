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/Новости мира

"Вернутся в Россию!" Жириновский выдал новый бред об Украине

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Скандальный российский политик Владимир Жириновский выдал очередной маразм об Украине. Он заявил, что она станет государством, только когда войдет в состав России.

Кроме того, он усомнился в боеспособности ее армии, которая, к слову, уже пятый год оказывает эффективное противостояние российским оккупантам. Неадекватный спич Жириновский провозгласил в эфире пропагандистской программы "60 минут" на телеканале "Россия 1" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Партизанский отряд не является армией. Вот в рамках государств, которые есть в Европе, – Украина партизанский отряд. Они могут, есть оружие, солдаты, что-то могут делать. Но они – не армия. Это не немецкая армия, не русская, не французская. И этот комплекс их, что они недогосударство. Им это противно. Я их понимаю!" – высказался одиозный депутат нелегитимной Госдумы.

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Владимир Жириновский

Владимир Жириновский

ТАСС

"Но чтобы быть государством, это нужно быть или немцами (вас пускай Берлин принимает), или австрийцами, или согласиться вернуться в Россию, если вас возьмет очередной глава российского государства", – нагло добавил Жириновский.

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Тема
российская пропаганда
Персона
Владимир Жириновский
Место
Россия
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Иванов Ваня
Иванов Ваня
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Tesoro Malu
Tesoro Malu
Жирик смешнее любого клоуна.
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Ильенко Александр
Ильенко Александр
Совсем плохой....Медицина ,увы,бессильна!
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