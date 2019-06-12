"Вернутся в Россию!" Жириновский выдал новый бред об Украине

Скандальный российский политик Владимир Жириновский выдал очередной маразм об Украине. Он заявил, что она станет государством, только когда войдет в состав России.
Кроме того, он усомнился в боеспособности ее армии, которая, к слову, уже пятый год оказывает эффективное противостояние российским оккупантам. Неадекватный спич Жириновский провозгласил в эфире пропагандистской программы "60 минут" на телеканале "Россия 1" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
"Партизанский отряд не является армией. Вот в рамках государств, которые есть в Европе, – Украина партизанский отряд. Они могут, есть оружие, солдаты, что-то могут делать. Но они – не армия. Это не немецкая армия, не русская, не французская. И этот комплекс их, что они недогосударство. Им это противно. Я их понимаю!" – высказался одиозный депутат нелегитимной Госдумы.
Владимир Жириновский
ТАСС
"Но чтобы быть государством, это нужно быть или немцами (вас пускай Берлин принимает), или австрийцами, или согласиться вернуться в Россию, если вас возьмет очередной глава российского государства", – нагло добавил Жириновский.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Жириновский заявил, что демократия несет угрозу существованию славянских стран. Одной из ее последних "жертв" лидер ЛДПР назвал Украину.
Он неоднократно бросался словами о захвате Украины. Недавно он утверждал, что в обозримом будущем над украинскими городами будут возвышаться флаги РФ.
Также Жириновский мечтал о "марше дружбы" на границе Украины и России и о том, что украинцы поползут на коленях просить прощения у Кремля.
Он выдал фейк о том, что этнические территории Украины якобы ограничиваются только Киевом и Житомиром.
Скандальный политик признался, что Россия ждет атаки со стороны Украины, чтобы полностью ее уничтожить.
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