"Вернутся в Россию!" Жириновский выдал новый бред об Украине

Скандальный российский политик Владимир Жириновский выдал очередной маразм об Украине. Он заявил, что она станет государством, только когда войдет в состав России.

Кроме того, он усомнился в боеспособности ее армии, которая, к слову, уже пятый год оказывает эффективное противостояние российским оккупантам. Неадекватный спич Жириновский провозгласил в эфире пропагандистской программы "60 минут" на телеканале "Россия 1" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Партизанский отряд не является армией. Вот в рамках государств, которые есть в Европе, – Украина партизанский отряд. Они могут, есть оружие, солдаты, что-то могут делать. Но они – не армия. Это не немецкая армия, не русская, не французская. И этот комплекс их, что они недогосударство. Им это противно. Я их понимаю!" – высказался одиозный депутат нелегитимной Госдумы.

Владимир Жириновский ТАСС

"Но чтобы быть государством, это нужно быть или немцами (вас пускай Берлин принимает), или австрийцами, или согласиться вернуться в Россию, если вас возьмет очередной глава российского государства", – нагло добавил Жириновский.

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