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"Вернуть в Россию": на КремльТВ проболтались о планах на Украину

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Кремлевский пропагандист, директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров заявил, что главной целью России должно стать возвращение Украины в свой состав (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).

По его словам, эту задачу следует считать основной среди национальных интересов страны-агрессора. О подлом плане оккупантов он проговорился в эфире пропагандистской программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1".

"Это наша стратегическая задача! Вот говорят: какие наши национальные интересы? Вот такие, сякие... Наш национальный интерес номер один — вернуть Украину в Россию, в лоно России", — самоуверенно высказался Багдасаров, ретранслируя навязчивую идею российского президента Владимира Путина.

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Багдасаров заявил, что Россия готова "войти в Киев" ради свержения в Украине существующего "режима" и "мощной зачистки".

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Темы
российская пропагандаРоссийско-украинский конфликт
Место
Россия
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