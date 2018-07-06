"Вернуть в Россию": на КремльТВ проболтались о планах на Украину

Кремлевский пропагандист, директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров заявил, что главной целью России должно стать возвращение Украины в свой состав (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).

По его словам, эту задачу следует считать основной среди национальных интересов страны-агрессора. О подлом плане оккупантов он проговорился в эфире пропагандистской программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1".

"Это наша стратегическая задача! Вот говорят: какие наши национальные интересы? Вот такие, сякие... Наш национальный интерес номер один — вернуть Украину в Россию, в лоно России", — самоуверенно высказался Багдасаров, ретранслируя навязчивую идею российского президента Владимира Путина.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Багдасаров заявил, что Россия готова "войти в Киев" ради свержения в Украине существующего "режима" и "мощной зачистки".