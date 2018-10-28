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Вернуть имущество и дипломатов: Россия попросила США ''ослабить петлю''

5.1тЧитать материал на украинском

США и Россия должны отказаться от взаимной практики высылки дипломатов и вернуть арестованное имущество.

Такое пожелание высказал министр иностранных дел России Сергей Лавров. Об этом сообщают РИА Новости.

По словам главы внешнеполитического ведомства, он предлагал это сделать, встречаясь с советником президента США по нацбезопасности Джоном Болтоном. Также было высказано пожелание решить вопрос с дипсобственностью стран. Начало этому, по словам Лаврова, могло бы положить взаимное разрешение посещения тех объектов, "которые были арестованы, экспроприированы" Россией и США.

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"Они будут над этим думать, мы предложение сделали, мяч — на их стороне", — сказал Лавров.

Глава МИД отметил, что с предложением вернуть комфортные условия для дипломатов Москва предлагала Вашингтону неоднократно.

Как сообщал OBOZREVATEL, США в ответ на отравление бывшего российского шпиона в Великобритании Сергея Скрипаля выслали 60 российских дипломатов: 48 сотрудников посольства и 12 сотрудников миссии в ООН.

Персона
Сергей Лавров
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Савченко Александр
Савченко Александр
Прямо таки Лавров попросил "ослабить петлю "?! Вислоухие, вы идиоты !
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