Посвящается всем дебилам, устроившим сначала истерику с масками и бактерицидными лампами, а теперь истерику с гречкой и консервами.

Я только что вернулся из Америки.

Там уже 1’000 официально заболевших коронавирусом и более 30 умерших.

За 10 дней в Калифорнии - одном из эпицентров вируса в США не видел ни одного местного в маске. Никто никому не меряет температуру, никто не закрывает школы и не останавливает работу кинотеатров.

Дети ходят в школы и детские сады, в штатном режиме работают экскурсии и массовые места скопления людей. Никто не закрывает кинотеатры.

В продуктовых магазинах не сметают полки с крупами и не гребут консервы про запас.

А ведь.

В одном этом штате под 200 заболевших и уже два умерших.

НО.

Другое сразу бросается в глаза.

Везде, абсолютно везде люди все время дезинфицируют руки. В общественных местах массово установлены бесплатные антибактериальные диспенсеры.

Все американцы поголовно безостановочно протирают руки антисептиком. Он стоит бесплатно просто везде: в магазинах, в торговых центрах, в общественных туалетах, на АЗС.

Нет паники, нет истерики, нет дурных запретов и накручивания людей для пиара.

Люди верят в свою медицину, люди доверяют власти, люди знают свои обязанности и соблюдаюсь гигиену.

Вернулся на родину, где официально один заболевший.

У нас.

Масок нет

Термометров нет.

Тестов нет.

ИВЛ не хватает.

Удивительная мы страна.

Мы для пиара селим министров в карантин.

Мы для галочки меряем температуру в аэропортах.

Мы с просроченными на 5 лет масками в Госрезерве.

Мы через два месяца после выявления вируса победоносно сообщаем, что завезли первые 1000 тестов.

Мы без достаточного количества ИВЛ в больницах.

Мы до сих пор не запретили экспорт всех товаров защиты от вируса.

Но зато мы с запасом круп, консерв и туалетной бумаги на десятилетия вперёд.

Достал этот тотальный хаос.

Мой вам совет.

Лучше проветривайте помещения, руки мойте чаще и х*рней майтесь меньше.

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