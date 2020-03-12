Посвящается всем дебилам, устроившим сначала истерику с масками и бактерицидными лампами, а теперь истерику с гречкой и консервами.
Я только что вернулся из Америки.
Там уже 1’000 официально заболевших коронавирусом и более 30 умерших.
За 10 дней в Калифорнии - одном из эпицентров вируса в США не видел ни одного местного в маске. Никто никому не меряет температуру, никто не закрывает школы и не останавливает работу кинотеатров.
Дети ходят в школы и детские сады, в штатном режиме работают экскурсии и массовые места скопления людей. Никто не закрывает кинотеатры.
В продуктовых магазинах не сметают полки с крупами и не гребут консервы про запас.
А ведь.
В одном этом штате под 200 заболевших и уже два умерших.
НО.
Другое сразу бросается в глаза.
Везде, абсолютно везде люди все время дезинфицируют руки. В общественных местах массово установлены бесплатные антибактериальные диспенсеры.
Все американцы поголовно безостановочно протирают руки антисептиком. Он стоит бесплатно просто везде: в магазинах, в торговых центрах, в общественных туалетах, на АЗС.
Нет паники, нет истерики, нет дурных запретов и накручивания людей для пиара.
Люди верят в свою медицину, люди доверяют власти, люди знают свои обязанности и соблюдаюсь гигиену.
Вернулся на родину, где официально один заболевший.
У нас.
Масок нет
Термометров нет.
Тестов нет.
ИВЛ не хватает.
Удивительная мы страна.
Мы для пиара селим министров в карантин.
Мы для галочки меряем температуру в аэропортах.
Мы с просроченными на 5 лет масками в Госрезерве.
Мы через два месяца после выявления вируса победоносно сообщаем, что завезли первые 1000 тестов.
Мы без достаточного количества ИВЛ в больницах.
Мы до сих пор не запретили экспорт всех товаров защиты от вируса.
Но зато мы с запасом круп, консерв и туалетной бумаги на десятилетия вперёд.
Достал этот тотальный хаос.
Мой вам совет.
Лучше проветривайте помещения, руки мойте чаще и х*рней майтесь меньше.
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