Вернула Путину: президент Эстонии отказалась от подарка из оккупированного Крыма

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд не приняла бутылку шампанского из аннексированного Крыма, которое отправило ей посольство России.

Отмечается, что такой напиток эстонский лидер получила в качестве подарка ко дню ее рождения 30 декабря. Об этом сообщает Eesti Ekspress.

При этом подчеркивается, что от других презентов из России она не отказалась.

Президент Эстонии вернула России крымское шампанское "от Путина"

"Российское посольство направило президенту Керсти Кальюлайд цветы, шоколад и бутылку крымского игристого вина на ее 50-летие. Последняя была возвращена из офиса президента в посольство России", – пишет СМИ.

Как сообщал OBOZREVATEL, парламентская коалиция Эстонии заявила об отказе от ратификации договора о государственной границе с Россией, по которому Кремль официально заполучит исторические земли республики в Ленинградской и Псковской областях.

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