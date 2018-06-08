УкрEngРус
Регистрация
ПолитикаЭкономика

"Верните Россию!" Трамп сделал заявление о G7, в Кремле ответили

23.3тЧитать новость на украинском

Президент США Дональд Трамп заявил, что выступает за возвращение России в G8.

Такое мнение он высказал перед журналистами перед тем, как отправиться в Канаду на саммит G7, передает Associated Press.

По информации агентства Reuters, Трамп также предложил допустить Россию к переговорам на саммите "Большой семерки" в Канаде.

"Почему мы проводим встречу без участия России? Я бы порекомендовал – и это им решать – но Россия должна присутствовать на встрече. России нужно дать возможность вновь принимать участие в саммитах, потому что нам нужно, чтобы Россия была за столом переговоров", - заявил американский президент.

На его слова уже отреагировал пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков.

"Мы делаем акцент на других форматах", - заявил он.

Отметим, что новоизбранный премьер Италии Джузеппе Конте поддержал заявление Трампа.

Кроме того, в Twitter Трампа появились посты с критикой стран G7.

Новости
Трамп отказался от встречи с Мэй: вскрылась курьезная причина

"Я еду в Канаду на G7 для переговоров, которые будут в основном сосредоточены на давней нечестной торговле, которую осуществляют против Соединенных Штатов", — написал Трамп.

"Рассчитываю исправить несправедливые торговые сделки со странами G7. Если этого не произойдет, нам же будет лучше!" - добавил Трамп.

Напомним, Россию исключили из "Большой восьмерки" в 2014 году после аннексии Крыма.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что итоговое заявление саммита может быть подписано без США.

Как известно, конфликт США со странами ЕС и другими государствами начался после объявления Вашингтоном о введении пошлин на сталь и алюминий для Европейского Союза, Мексики и Канады.

Персона
Дональд Трамп
Место
США
Объект
Россия
Поделиться в Facebook
3
Комментарии
112
13
Смешно
17
Интересно
45
Печально
9
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Bobi Bob
Bobi Bob
трам-пам-пуля, Путичька тебя не услыхал!
Ответить
1
0
О, нет. Зачем нам опять возвращаться туда? Там США и их вассалы. О чем там с ними говорить? Все решают США за них. Есть более продуктивные форматы международных встреч на которых присутствуют самостоятельные страны, способные принимать решения и действовать без оглядки на США.
Ответить
3
2

Наши блоги