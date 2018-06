"Верните Россию!" Трамп сделал заявление о G7, в Кремле ответили

Президент США Дональд Трамп заявил, что выступает за возвращение России в G8.

Такое мнение он высказал перед журналистами перед тем, как отправиться в Канаду на саммит G7, передает Associated Press.

По информации агентства Reuters, Трамп также предложил допустить Россию к переговорам на саммите "Большой семерки" в Канаде.

"Почему мы проводим встречу без участия России? Я бы порекомендовал – и это им решать – но Россия должна присутствовать на встрече. России нужно дать возможность вновь принимать участие в саммитах, потому что нам нужно, чтобы Россия была за столом переговоров", - заявил американский президент.

На его слова уже отреагировал пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков.

"Мы делаем акцент на других форматах", - заявил он.

Отметим, что новоизбранный премьер Италии Джузеппе Конте поддержал заявление Трампа.

Кроме того, в Twitter Трампа появились посты с критикой стран G7.

"Я еду в Канаду на G7 для переговоров, которые будут в основном сосредоточены на давней нечестной торговле, которую осуществляют против Соединенных Штатов", — написал Трамп.

