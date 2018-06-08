"Верните Россию!" Премьер Италии поддержал Трампа в G7

Новоизбранный премьер Италии Джузеппе Конте поддержал заявление президента США Дональда Трампа о возвращении России в G8.

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"Я согласен с президентом Дональдом Трампом. Россия должна вернуться в G8. Это в интересах каждого", - написал он в Twitter.

Sono d'accordo con il Presidente @realDonaldTrump: la Russia dovrebbe rientrare nel G8. È nell’interesse di tutti. pic.twitter.com/grqQ12ZuFJ — GiuseppeConte (@GiuseppeConteIT) 8 июня 2018 г.

По его словам, Италия рассмотрит возможности наложения вето на продление антироссийских санкций.

Ранее Конте заявил, что новое правительство страны будет добиваться снятия санкций с России, которые были введены в ответ на агрессию в Украине.

Россия была принята в состав "Большой семерки" в 1990-х годах, после чего объединение изменило свое название на "Большую восьмерку".

Россию исключили из G8 после аннексии Крыма в 2014 году.

Как сообщал OBOZREVATEL, 8 июня президент США Дональд Трамп заявил, что выступает за возвращение России в G8.