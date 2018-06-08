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"Верните Россию!" Премьер Италии поддержал Трампа в G7

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Новоизбранный премьер Италии Джузеппе Конте поддержал заявление президента США Дональда Трампа о возвращении России в G8.

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"Я согласен с президентом Дональдом Трампом. Россия должна вернуться в G8. Это в интересах каждого", - написал он в Twitter.

По его словам, Италия рассмотрит возможности наложения вето на продление антироссийских санкций.

Ранее Конте заявил, что новое правительство страны будет добиваться снятия санкций с России, которые были введены в ответ на агрессию в Украине.

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Россия была принята в состав "Большой семерки" в 1990-х годах, после чего объединение изменило свое название на "Большую восьмерку".

Россию исключили из G8 после аннексии Крыма в 2014 году.

Как сообщал OBOZREVATEL, 8 июня президент США Дональд Трамп заявил, что выступает за возвращение России в G8.

Место
Италия
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Pavlov Dmiyty
Pavlov Dmiyty
России находящейся в изоляции G7 нах не нать, однако ее туда зовут. Изолированный Путин за пол месяца провел: Встреча с Президентом Центральноафриканской Республики Фостеном Арканжем Туадерой Встреча с Заместителем Председателя КНР Ван Цишанем Встреча с главой МВФ Кристин Лагард Встреча с канцлером Германии Ангелой Меркель Встреча с Президентом Франции Эммануэлем Макроном Встреча с Президентом Республики Сербской Боснии и Герцеговины Владимир Путин принял в Кремле Премьер-министра Японии Синдзо Абэ Владимир Путин принял в Кремле Премьер-министра Болгарии Бойко Борисова Встреча с Наследным принцем Абу-Даби Мухаммедом Аль Нахайяном Переговоры с Президентом Австрии Александром Ван дер Белленом Переговоры с канцлером Австрии Себастианом Курцем Переговоры Владимира Путина с Председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином Что то тут не так. Изоленты явно не хватило. А в G7 зовите Украину, ей последнее время мало внимания уделяют.
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