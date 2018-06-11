"Верните Путина": стало известно о тактике Трампа по G7

Заявление президента США Дональда Трампа на саммите G7 о необходимости участия России нужно рассматривать как тактический ход.

По мнению российского блогера и финансиста Славы Рабиновича, такой пример наблюдался единожды с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном. Об этом он рассказал "Апострофу".

"Думаю, что заявление Трампа о России и G7 – это очередной пример тактики президента США, когда он для наибольшего результата пытается в процессе торгов о чем-либо с кем-либо сначала "наехать", потом "отъехать", применять тактику хорошего и плохого полицейских", - рассказал он.

По словам Рабиновича, подобную тактику президент США применял в переговорах с лидером КНДР Чен Ыном в вопросе денуклеаризации. Но это единственный пример.

"Это может быть и статус уважаемого, почти что полноправного участника. Или же совершенно другой статус – буквально вызванного на ковер. Это может быть и относительно унизительный статус "разносчика подносов с чашками чая". Я думаю, что приглашение Путина на ковер или унизительная роль "разносчика чашек с чаем" – это примерно то, что Трамп имел в виду, не называя это своими словами", – подчеркнул Рабинович.

Он также добавил, что видеть "пациента" вживую вблизи гораздо безопаснее для мира.

"Возможно, попытки привлечь Путина к участию в различных встречах – это такое периодическое наблюдение у врача, а не потакание его преступным деяниям. Россия не вернется в G7 при Путине – это не то, что я почувствовал и понял в словах Трампа", - резюмировал Рабинович.

Как сообщал OBOZREVATEL, премьер-министр Италии Джузеппе Конте поддержал заявление Трампа о возвращении России в G8. Сам президент РФ Владимир Путин заверил, что его страна якобы и не выходила из этого формата.

В свою очередь, госсекретарь МИД ФРГ Нильс Аннен назвал заявление Трампа провокацией, отметив, что это может расколоть Европу.