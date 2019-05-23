ГлавнаяНовости
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
двух билетов на концерт группы «Антитіла» Участвовать
Приз
Конкурс
Регистрация
ПолитикаЭкономика

/Новости мира

"Верните Крым!" НАТО обратился к России с жестким призывом

26.1тЧитать материал на украинском

Североатлантический альянс (НАТО) не признает аннексию Россией украинского Крыма и призывает Москву вывести войска с полуострова.

Об этом заявил глава военного комитета НАТО Стюарт Пич, сообщается на сайте организации. “Альянс не согласен и не согласится с незаконной и несправедливой аннексией Крыма Россией”, – сказал он.

Кроме того, Пич призвал Россию освободить украинских моряков, задержанных после инцидента в Азовском море.

Новости
Вакарчук пригрозил Зеленскому повторением "референдума" в Крыму

Аннексия Крыма

Аннексия Крыма

"Крым.Реалии"

Ранее государственный секретарь США Майк Помпео призвал Россию освободить украинских моряков, которых она взяла в плен и удерживает в тюрьмах после вооруженного нападения в Керченском проливе.

Как сообщал OBOZREVATEL, 10 мая в Международном трибунале по морскому праву прошли слушания о незаконном задержании Россией 24 украинских моряков. Решение по итогам должны обнародовать 25 мая.

Украина просила Суд применить временные меры, которые требуют, чтобы Россия немедленно освободила военно-морские корабли Украины и членов их экипажей.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram

Читайте все новости по теме "Аннексия Крыма" на OBOZREVATEL.

Тема
Аннексия Крыма
Место
Россия
Теги
пленные морякиНАТО
Поделиться в Facebook
35
Комментарии
32
128
Смешно
62
Интересно
6
Печально
5
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Гарев Игорь
Гарев Игорь
А шо енто какой то важный перец в НАТО. Ну сказал и сказал - сасибо.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Крым Андрей
Крым Андрей
Ну и пусть не признает. Наше то какое дело?
Показать комментарий полностью
Ответить
4
0
Filonoff Dmitry
Filonoff Dmitry
Жесткий призыв - это когда говорят "пожалуйста" с суровым выражением лица?:)
Показать комментарий полностью
Ответить
3
1

Блоги / мнения