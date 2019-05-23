"Верните Крым!" НАТО обратился к России с жестким призывом

Североатлантический альянс (НАТО) не признает аннексию Россией украинского Крыма и призывает Москву вывести войска с полуострова.

Об этом заявил глава военного комитета НАТО Стюарт Пич, сообщается на сайте организации. “Альянс не согласен и не согласится с незаконной и несправедливой аннексией Крыма Россией”, – сказал он.

Кроме того, Пич призвал Россию освободить украинских моряков, задержанных после инцидента в Азовском море.

Аннексия Крыма "Крым.Реалии"

Ранее государственный секретарь США Майк Помпео призвал Россию освободить украинских моряков, которых она взяла в плен и удерживает в тюрьмах после вооруженного нападения в Керченском проливе.

Как сообщал OBOZREVATEL, 10 мая в Международном трибунале по морскому праву прошли слушания о незаконном задержании Россией 24 украинских моряков. Решение по итогам должны обнародовать 25 мая.

Украина просила Суд применить временные меры, которые требуют, чтобы Россия немедленно освободила военно-морские корабли Украины и членов их экипажей.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram