"Верни мне чертовы деньги!" Трампа разозлили взбунтовавшиеся против него конгрессмены

Президент США Дональд Трамп весьма разозлился после голосования за объявление ему импичмента. Его расстроили отдельные конгрессмены, с которым он поддерживал отношения.
Так, он нелестно высказался о конгрессвумен Дебби Дингелл, припомнив ей свою помощь в организации похорон ее мужа.
"Дебби Дингелл вообще красотка. Звонит мне месяцев восемь назад, ее муж прожил долгую жизнь. Я обошелся с ним не по второму классу, не по третьему или четвертому, хотя мог бы. Я сделал все по первому классу с плюсом. Приспустили флаги, хотя с чего бы их спускать ради бывшего конгрессмена? Сделали то, это. Звонит: "Это так прекрасно, спасибо большое. Он смотрит сверху", – сказал он на митинге в штате Мичиган.
Дональд Трамп
"НВ"
"Я сказал: "Все нормально, не беспокойся". Но, может, он и снизу смотрит. Я не знаю", – добавил Трамп.
Ответ от конгрессвумен сразу же появился в Twitter. "Господин президент, давайте оставим политику в стороне. Мой муж заслужил все почести после жизни на службе. Я готовлюсь к первому сезону праздников без любимого человека. Вы задели меня так, как вы и представить не можете", – написала она.
Mr. President, let’s set politics aside. My husband earned all his accolades after a lifetime of service. I’m preparing for the first holiday season without the man I love. You brought me down in a way you can never imagine and your hurtful words just made my healing much harder.— Rep. Debbie Dingell (@RepDebDingell) December 19, 2019
При этом Трамп также припомнил, что еще до того как принял участие в выборах президента, сам делал пожертвования политикам, в том числе демократам. В их числе была конгрессвумен Кэролин Мэлоуни.
"И первая, кого я вижу, это Кэролин Мэлоуни: "Я поднимаю руку за импичмент". Так верни мне эти чертовы деньги, которые я платил тебе. Пусть она все мне вернет", – заявил лидер США.
Как сообщал OBOZREVATEL:
В США разгорелся громкий скандал из-за "давления на Украину". Белый дом 25 сентября опубликовал расшифровку разговора, который прошел между президентами Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским и привел к началу процедуры импичмента у американцев.
В ходе беседы Трамп обсуждал вопрос расследования "дела об отмывании денег сыном Байдена", своего конкурента на выборах. На эту тему лидер США также запустил скандальное предвыборное видео, жестко разгромив демократов.
Стало известно, что сотрудник Центрального разведывательного управления США подал жалобу на телефонный разговор Трампа с главой Украины.
После этого Палата представителей Конгресса США приняла пакет основных правил в рамках процедуры импичмента Трампа.
При этом он заявил, что начатая процедура американской демократической партии является государственным переворотом.
Сам Зеленский заявил, что на него никто не давил.
В начале ноября демократы Палаты представителей США опубликовали первые стенограммы показаний в рамках импичмента. Показания за закрытыми дверями дали бывший советник госдепартамента США Майкл Маккинли и экс-посол Штатов в Украине Мари Йованович.
15 ноября Белый дом опубликовал стенограмму апрельского звонкамежду Трампом и Зеленским.
Также комитет Палаты представителей США по делам юстициипригласил президента Дональда Трампа на слушания в рамках подготовки к процедуре импичмента.
Комитет по разведке Конгресса США обнародовал отчет по делу об импичменте президента Дональда Трампа, предъявив ему обвинения в злоупотреблении властью.
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