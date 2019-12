"Верни мне чертовы деньги!" Трампа разозлили взбунтовавшиеся против него конгрессмены

Президент США Дональд Трамп весьма разозлился после голосования за объявление ему импичмента. Его расстроили отдельные конгрессмены, с которым он поддерживал отношения.

Так, он нелестно высказался о конгрессвумен Дебби Дингелл, припомнив ей свою помощь в организации похорон ее мужа.

"Дебби Дингелл вообще красотка. Звонит мне месяцев восемь назад, ее муж прожил долгую жизнь. Я обошелся с ним не по второму классу, не по третьему или четвертому, хотя мог бы. Я сделал все по первому классу с плюсом. Приспустили флаги, хотя с чего бы их спускать ради бывшего конгрессмена? Сделали то, это. Звонит: "Это так прекрасно, спасибо большое. Он смотрит сверху", – сказал он на митинге в штате Мичиган.

"Я сказал: "Все нормально, не беспокойся". Но, может, он и снизу смотрит. Я не знаю", – добавил Трамп.

Ответ от конгрессвумен сразу же появился в Twitter. "Господин президент, давайте оставим политику в стороне. Мой муж заслужил все почести после жизни на службе. Я готовлюсь к первому сезону праздников без любимого человека. Вы задели меня так, как вы и представить не можете", – написала она.

Mr. President, let’s set politics aside. My husband earned all his accolades after a lifetime of service. I’m preparing for the first holiday season without the man I love. You brought me down in a way you can never imagine and your hurtful words just made my healing much harder.