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19 декабря • обновлено в 10:06
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"Верни мне чертовы деньги!" Трампа разозлили взбунтовавшиеся против него конгрессмены

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Президент США Дональд Трамп весьма разозлился после голосования за объявление ему импичмента. Его расстроили отдельные конгрессмены, с которым он поддерживал отношения.

Так, он нелестно высказался о конгрессвумен Дебби Дингелл, припомнив ей свою помощь в организации похорон ее мужа.

"Дебби Дингелл вообще красотка. Звонит мне месяцев восемь назад, ее муж прожил долгую жизнь. Я обошелся с ним не по второму классу, не по третьему или четвертому, хотя мог бы. Я сделал все по первому классу с плюсом. Приспустили флаги, хотя с чего бы их спускать ради бывшего конгрессмена? Сделали то, это. Звонит: "Это так прекрасно, спасибо большое. Он смотрит сверху", – сказал он на митинге в штате Мичиган.

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Дональд Трамп

Дональд Трамп

"НВ"

"Я сказал: "Все нормально, не беспокойся". Но, может, он и снизу смотрит. Я не знаю", – добавил Трамп.

Ответ от конгрессвумен сразу же появился в Twitter. "Господин президент, давайте оставим политику в стороне. Мой муж заслужил все почести после жизни на службе. Я готовлюсь к первому сезону праздников без любимого человека. Вы задели меня так, как вы и представить не можете", – написала она.

При этом Трамп также припомнил, что еще до того как принял участие в выборах президента, сам делал пожертвования политикам, в том числе демократам. В их числе была конгрессвумен Кэролин Мэлоуни.

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"И первая, кого я вижу, это Кэролин Мэлоуни: "Я поднимаю руку за импичмент". Так верни мне эти чертовы деньги, которые я платил тебе. Пусть она все мне вернет", заявил лидер США.

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Автор
Виктория Жмайло Виктория Жмайло
Тема
Импичмент Трампа
Персона
Дональд Трамп
Место
США
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Украина копирует от США не только медреформу, но и тотальную коррупцию. Кстати зарплата в конвертах тоже от туда - ее в таком виде там получают мексиканцы и другие латиносы.
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Иванович Василий
Иванович Василий
Молодец! Его никто не сможет лучше охарактеризовать, чем он сам: это ж - президент-бизнесмен! Единственное, что пока загадкой остается - что из этих двух слов на первом месте. Судя по описанной реакции, больше похоже на бизнесмена-президента, но - нельзя исключать, что для американцев это не "минус", а "плюс" в итоге окажется, по их психологии восприятия.
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