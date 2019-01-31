''Вернетесь в ''русский мир!'' Российский политик нагло обратился к Украине

Российский политик, лидер движения "Новая Россия" Никита Исаев выразил уверенность в том, что Украина якобы воссоединится с Россией как неотъемлемая часть "русского мира".

По его словам, это должно произойти после того, как Россия восстановит свое былое величие. Своими имперскими мечтами Исаев поделился в эфире пропагандистской программы "Время покажет" в эфире "Первого канала" (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).

Никита Исаев Скриншот видео

"Украина и постсоветское пространство — это сфера интересов Российской Федерации. Потому что это — один большой "русский мир". И он таковым был и будет. К сожалению, мы очень сильно растеряли магнетизм, возможность того, чтобы к нам приклеивались эти страны. Потому что мы сами разрушили свое экономическое и, как следствие, политическое влияние. Но то, что это наша сфера интересов и мы должны это вернуть, — это клинический факт, это правда", — высказался политик страны-агрессора.

"Русский мир" "Інформатор"

Он выразил убеждение, что Украина якобы сама изъявит желание вернуться в лоно России после того, как та проведет ряд необходимых реформ и станет сильной политически и экономически.

"Я уверен, то, куда мы пришли, то, как мы заблудились за эти 30 лет, мы перенастроим. И вы все вернетесь, как это было в истории России всегда. Вернетесь! И вы будете махать и говорить: "Да, мы хотим обратно к Москве". Потому что мы сильные", — самоуверенно подытожил Исаев.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее лидер "Новой России" жестко раскритиковал Путина за войну на Донбассе. Он допустил, что это не ограничится только экономическими санкциями против Кремля и укреплением армии Украины, но и вполне может привести к началу войны в самой Российской Федерации.

Кроме того, он заявил, что власти в Кремле знают о таких последствиях и поэтому не спешат с официальным вводом войск на временно оккупированные территории востока Украины.

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