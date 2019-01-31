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ПолитикаЭкономика

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''Вернетесь в ''русский мир!'' Российский политик нагло обратился к Украине

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Российский политик, лидер движения "Новая Россия" Никита Исаев выразил уверенность в том, что Украина якобы воссоединится с Россией как неотъемлемая часть "русского мира".

По его словам, это должно произойти после того, как Россия восстановит свое былое величие. Своими имперскими мечтами Исаев поделился в эфире пропагандистской программы "Время покажет" в эфире "Первого канала" (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).

Никита Исаев

Никита Исаев

Скриншот видео

"Украина и постсоветское пространство — это сфера интересов Российской Федерации. Потому что это — один большой "русский мир". И он таковым был и будет. К сожалению, мы очень сильно растеряли магнетизм, возможность того, чтобы к нам приклеивались эти страны. Потому что мы сами разрушили свое экономическое и, как следствие, политическое влияние. Но то, что это наша сфера интересов и мы должны это вернуть, — это клинический факт, это правда", — высказался политик страны-агрессора.

"Русский мир"

"Русский мир"

"Інформатор"

Новости
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Он выразил убеждение, что Украина якобы сама изъявит желание вернуться в лоно России после того, как та проведет ряд необходимых реформ и станет сильной политически и экономически.

"Я уверен, то, куда мы пришли, то, как мы заблудились за эти 30 лет, мы перенастроим. И вы все вернетесь, как это было в истории России всегда. Вернетесь! И вы будете махать и говорить: "Да, мы хотим обратно к Москве". Потому что мы сильные", самоуверенно подытожил Исаев.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее лидер "Новой России" жестко раскритиковал Путина за войну на Донбассе. Он допустил, что это не ограничится только экономическими санкциями против Кремля и укреплением армии Украины, но и вполне может привести к началу войны в самой Российской Федерации.

Кроме того, он заявил, что власти в Кремле знают о таких последствиях и поэтому не спешат с официальным вводом войск на временно оккупированные территории востока Украины.

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Читайте все новости по теме "российская пропаганда" на OBOZREVATEL.

Тема
российская пропаганда
Место
Россия
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ЕбашьРусню Андрей
ЕбашьРусню Андрей
Прощай, смердящая Россия, Страна рабов, страна господ, И вы, в Кремле педрилы голубые, И ты, РУСНЯ, берущая у них в рот !
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Сиромашенко Александр
Сиромашенко Александр
ЕбашьРусню Андрей, люди, которые пишут непристойные посты в интернете, имеют много общих характеристик с теми, кто склонен к эксгибиционизму. Таким образом, непристойные посты в интернете (иногда называемые интернет скатологией [Грязной порнографией в интернете. — Прим. перев.]) рассматриваются некоторыми профессионалами как подтип эксгибиционизма. Люди, которые пишут непристойные посты в интернете, обычно испытывают сексуальное возбуждение, когда их жертвы реагируют испугом или демонстрируют растерянность. И многие из таких парафиликов занимаются мастурбацией во время или сразу после «успешного» интернет разговора. Как показало одно обширное исследование, это обычно совершают подростки или лица, страдающие от чувства неуверенности и несостоятельности (Matek, 2018; Nadler, 2018). Непристойные посты в интернете порой остаются единственным способом, которым эти люди могут иметь сексуальные контакты с другими людьми.
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Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
И на куя???? Хотели на паперти сидеть...НО в Ывропе...хай сидят и техесенько завывают гимн Украины для умерщвления мух!
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2 из 3 ответов | показать все
минин евген
минин евген
Иваненко Виталий, откуда такие немытые долбоёбы берутся? старшая дочь пукина живет в голландии; одна дочь вице спикера госдумы железняка учится в швейцарии, две - в англии; дочь вице спикера госдумы анденко учится в германии; дети и внуки главы РЖД якунина - в швейцарии и англии. это очень короткий список и только тех, кто в европе. у лаврова дочь живет и учится в америке. и только тупорылое кацапьё живёт в немытой росисе и гонит на европу с америкой. долбоёб рогатый, ты понимаешь, что происходит?
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Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
ЕбашьРусню Андрей, свiдоме бидло, ты хотя бы первоисточник посмотрело "Чечня - это круто!" ...галицайский заробитчани в тамбуре хрюкает...Свiдоме бидло, твой удел стоять в стойле и хрюкать по команде, руки кормящей.
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UaDonetsk Umka
UaDonetsk Umka
,Еб*нутым нет покоя
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