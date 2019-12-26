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26 декабря • обновлено в 13:59
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Вступление в НАТО: в Раде заявили, что Украина "застряла"

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С 2008 года Украина ни на шаг не приблизилась к вступлению в НАТО, заявила народный депутат Украины от фракции "Слуга народа" Ирина Верещук.

"Мы остаемся в исходящей точке с апреля 2008 года, с Бухарестского саммита. Где нам сказали на наш ПДЧ, что мы когда-нибудь будем в НАТО... Да, мы меняемся, проводим реформы. Но политически мы ни на шаг не приблизились к НАТО", – подчеркнула Верещук в эфире ObozTV.

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Нардеп скептически отнеслась к заявлениям России о необходимости деэскалации напряжения с НАТО.

"Вы же прекрасно понимаете, что Москва манипулирует и играет словами. Кстати, со стороны НАТО тоже звучат такие призывы. Макрон, даже Расмуссен, Анджей Дуда говорят, что нужно улучшать отношения (с РФ. – Ред.)... А на самом деле, все усиливают свои позиции в оборонном секторе. Так что это не более чем слова", – отметила она.

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При этом Верещук признала, что РФ влияет на некоторые страны НАТО, которые "в тесном экономическом сотрудничестве с Россией видят больший смысл, чем в сотрудничестве с Украиной".

Впрочем, по ее словам, это не относится к США.

"Америка – совсем другой континент. Это особенные отношения. Предоставить или не предоставить Украине оружие – в данном случае на Россию никто не будет обращать внимания", – констатировала депутат и напомнила, что США уже заложили в бюджет $300 млн на выделение военной помощи Украине.

На саммите НАТО 3-4 декабря в Великобритании

На саммите НАТО 3-4 декабря в Великобритании

nato.int

Как писал OBOZREVATEL, на последнем саммите НАТО, который прошел в начале декабря 2019 года в Лондоне, Североатлантический альянс признал действия России одной из главных угроз для НАТО.

Также во время саммита генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг заверил, что Украина и Грузия обязательно станут членами НАТО – это только вопрос времени.

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Автор
Наталья Глазова
Темы
Новости ObozTV Прямая трансляция Эфиры Oboz TV
Персона
Ирина Верещук
Место
Украина
Теги
НАТО Россия - страна-агрессор
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Главное что разграбили страну и развязали г р а ж д а н с к у ю в о й н у) НАТО это оценило
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
никогда Украине не бывать в НАТО, мы не позволим стоять войскам на на русских землях, в русских городах... нам легче уничтожить государство Украина, как говорил великий русский писатель НВГоголь: "Я тебя породил, я тебя и убью"...
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Готик Анна
Готик Анна
Украине надо четко понимать, что усиливать оборонный комплекс не просто надо, а крайне НЕОБХОДИМО! И армию нашу надо любить и лелеять.А не крыть последними словами.За спинами военных наша с вами жизнь!!А НАТО не уйдет от нас....Европа тоже за нашей спиной, и они это хорошо понимают.
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