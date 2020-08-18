Венский душитель: как маньяк, убивавший проституток, стал героем австрийской элиты

В сети вспомнили историю жестокого серийного маньяка из Австрии Джека Унтервегера, который в 1980-тых годах убивал проституток. Он отбыл пожизненное заключение, при этом став знаменитостью и настоящим героем интеллектуальной элиты страны.

Об этом пишет "Рамблер". Первой его жертвой стала 31-летняя проститутка Хайде Хаммерер. Он задушил девушку ее собственными чулками. Через несколько дней в Граце нашли тело другой женщины. Брунгильда Массер, как и Хаммерер, была проституткой и тоже была задушена своей же одеждой: преступник использовал ее бюстгальтер. Еще одно совпадение – тот же узел, что и у убийцы из Форарльберга.

В декабре 1974 года 18-летняя официантка из Германии Маргарет Шефер была задушена ее собственным бюстгальтером. Особенный узел, который был завязан на ее шее, полицейские потом встречали не раз: именно он, а также использование одежды жертвы в качестве орудия убийства впоследствии стали называть почерком Венского душителя.

Подозреваемым в убийстве Шефер стал журналист Джек Унтервегер: многие видели, как они вместе выходили из бара. На суде он не отрицал вину, но пытался смягчить собственный приговор, настаивая на том, что убитая была проституткой, а также рассказывал о тяжелом детстве, матери-проститутке и деде-алкоголике. Унтервегер утверждал, что задушил девушку, когда вдруг увидел в ее лице лицо своей матери. Однако эти доводы не сработали, и суд приговорил его к пожизненному заключению с правом освобождения через 15 лет.

Тюрьма, в которой отбывал наказание Унтервегер, была передовым заведением своего времени. Образовавшееся в тюрьме свободное время он посвятил самообразованию, окончил курс средней школы, прочитал множество книг и сам начал творить. В своих произведениях, во многом автобиографических и автопсихологических, Унтервегер писал о несправедливости мира и сложностях, которые ожидают в жизни обычного парня, что было понятно и знакомо рядовым читателям.

В тюрьме Унтервегер писал и прозу, и поэзию, и драму. Пьесы заключенного ставили театры Вены, романы переводили на другие европейские языки и переиздавали. В 1986 году он получил австрийскую премию как автор лучшего драматического произведения года. По мере того как росла известность Унтервегера, росли и его доходы.

23 мая 1990 года Унтервегер вышел из тюрьмы и поселился в Вене, заработанные в тюрьме деньги позволили ему жить роскошно.

Унтервегер был известен и востребован: его звали выступать на радио и центральном телевидении Австрии, приглашали в журналы и газеты. Для австрийской интеллигенции он стал символом того, что человека можно перевоспитать, что бывший заключенный может стать успешным членом общества.

Преступления хоть и были похожи в деталях, но различались в главном. Криминалисты знают, что жертвами убийц чаще всего становятся их знакомые, а жертвами маньяков – незнакомые люди. Унтервегер знал Шефер, к тому же она не была проституткой, хоть он и пытался доказать на суде обратное. Венский душитель убивал незнакомых женщин, и все они были секс-работницами.

Тем не менее следствие установило круглосуточную слежку за новым подозреваемым, а его телефон начали прослушивать. Следователь ознакомился с материалами дела 1974 года, поговорил с Унтервегером и попросил того рассказать о деталях убийства Шефер, отметив, что оно похоже на преступления Венского душителя.

Полицейские выяснили, что, Унтервегер всегда был в тех же городах, где душили проституток. Тогда же в Австрии узнали, что первое убийство произошло в Чехословакии, а первой жертвой Венского душителя была Бланка Бочкова. Тело девушки нашли в нескольких километрах от Праги в сентябре 1990 года, она была задушена серыми чулками. Свидетели видели, как в ночь убийства Бочкова выходила из бара с мужчиной, которому на вид было около 40 лет, но других деталей никто не запомнил.

В это же время Унтервегер отправился в Лос-Анджелес. За несколько недель, которые Унтервегер провел в Лос-Анджелесе, там были убиты три проститутки. Американские полицейские заподозрили в душителе маньяка.

Когда Унтервегер вернулся в Вену, его вызвали в полицейский участок. После разговора со следователями он сразу же сбежал вместе со своей возлюбленной, 18-летней Бьянкой Мрак. Они добрались до Парижа, а оттуда улетели в Майами. Выбор пал на этот город, потому что Мрак очень любила криминальный сериал Miami Vice.

В феврале 1992 года предполагаемого Венского душителя арестовали, а в мае того же года доставили на родину для суда.

Во время обысков полицейские нашли красный шарф – выяснилось, что именно его фрагменты были обнаружены на одежде убитой Хаммерер. В квартире также были все чеки и квитанции, которые Унтервегер скрупулезно собирал. Полицейские смогли не только проследить все его перемещения, но и узнать, какими автомобилями он пользовался.

Доказательства подтверждали, что Унтервегер встречался с убитыми женщинами, когда они были живы. Унтервегер до последнего отрицал свою вину и утверждал, что полиция пытается повесить на него нераскрытые убийства только из-за его криминального прошлого. Защита постаралась извлечь плюсы из того, что у него не было алиби.

Присяжные, однако, встали на сторону обвинения. Двое из восьми присяжных проголосовали за невиновность подозреваемого во всех 11 убийствах. Большинство же решило иначе. Унтервегера признали виновных в девяти убийствах, в том числе трех в США. Его причастность к двум убийствам присяжные посчитали недоказанной. Унтервегера приговорили к пожизненному заключению. Через несколько часов после оглашения приговора он покончил с собой. На месте убийства обнаружили тот самый особый скользящий узел.

Как сообщал OBOZREVATEL, в России уже восемь лет оперативники не могут найти самого опасного серийного убийцу в стране, который жестоко расправляется с женщинами пенсионного возраста.

По версии следствия, жертвами маньяка стали 32 пожилые женщины из разных регионов России.

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