Венгры взбунтовались против "друга Путина": все подробности

В Будапеште люди вышли на многотысячное шествие против действующего премьер-министра Виктора Орбана, партия которого одержала победу на парламентских выборах 8 апреля.

Антиправительственная демонстрация полностью заполнила проспект Андраши от площади Октогон до площади Деака. Шествие двигалось к зданию парламента, пишет index.hu.

Отмечается, что акция протеста прошла мирно. Кроме того, это крупнейшее шествие с 2010 года. В демонстрации участвовали люди, поддерживающие "левые" или либеральные партии. Также, присутствовали "правые". За мероприятием наблюдали полицейские.

Organisers call for "new election!", new demo next Saturday, this one finishes peacefully w singing of HU and EU anthems pic.twitter.com/dLDJP1t8X6 — Peter Murphy (@MurphyPeterN) 14 квітня 2018 р.

Напомним, что Орбан впервые возглавил кабинет министров в Венгрии в 1998 году. Затем он вернулся на свой пост в апреле 2010 года. После победы на нынешних выборах он в четвертых раз встал у руля правительства страны.

Премьер Венгрии считается "другом" президента России Владимира Путина. Он очень часто общается с российским главой и всегда публично встает на его сторону.

Group of protesters not going home, assembling right in front of parliament police line. #Hungary https://t.co/PwTeqVfBMp — Lili Bayer (@liliebayer) 14 квітня 2018 р.

Anti-Orbán protestors moving toward Parliament square in Budapest, many tens of thousands, can't see either start or finish now pic.twitter.com/cip6mlQF0J — Peter Murphy (@MurphyPeterN) 14 квітня 2018 р.

Как сообщал "Обозреватель", на парламентских выборах коалиция Орбана набрала 48,6% голосов.