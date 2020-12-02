Венгрия вызвала посла Украины и пожаловалась в ОБСЕ после обысков на Закарпатье

Венгрия обратилась к Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), попросив направить мониторинговую миссию на Закарпатье и вызвала посла Украины.

Об этом в Facebook сообщил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, комментируя ситуацию вокруг венгерской общины на Закарпатье.

"После заседания НАТО я разговаривал по телефону со своим другом Гентом Какаем, министром иностранных дел Албании, который также в настоящее время возглавляет ОБСЕ. Я попросил его, чтобы Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в Украине поехала на Закарпатье и расследовала оскорбления в адрес венгерской общины", – заявил венгерский министр.

По его словам, наблюдатели ОБСЕ "будут проинформированы о том, что произошло", и свяжутся с представителями венгров Закарпатья.

Ранее Сийярто раскритиковал обыски Службы безопасности Украины в Обществе венгров Закарпатья и заявил, что в МИД вызвали посла Украины в Венгрии Любовь Непоп.

"К сожалению, в Украине снова продолжаются непонятные политические качели относительно венгерских партий и венгерского меньшинства. Из-за недопустимости таких действий вызвали посла Украины в Венгрии Любовь Непоп для того, чтобы выразить свое недовольство действиями руководства Украины в Киеве", – говорил дипломат.

Напомним, что новоизбранные депутаты Сюртовской ОТО на Закарпатье после принятия присяги исполнили гимн Венгрии. Позже венгры Закарпатья объяснили, почему украинские депутаты спели гимн чужой страны.

При этом Служба безопасности Украины начала проверку действий депутатов закарпатской ОТО, которые спели гимн Венгрии во время принятия присяги, на наличие состава преступления.

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