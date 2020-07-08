Венгрия выдвинула претензию к Украине из-за загрязнения реки Тиса

Президент Венгрии Янош Адер призвал своего коллегу, президента Украины Владимира Зеленского решить проблему с загрязнением Тисы. Как отметил глава соседнего государства в своем письме к Зеленскому, воды Тисы несут в Венгрию огромные объемы мусора, с которым венгерские власти уже не справляются.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Огорчает, что загрязнение Тисы отходами не было уменьшено и оно несет длительную угрозу хрупкой экосистеме реки… Наши машины уже не в состоянии справиться с кучами мусора, которые поступают в огромном количестве", - написал президент Венгрии, назвав сложившуюся ситуацию "не достойной европейских стандартов".

Как следует из опубликованного на сайте президента Венгрии письма, основную причину загрязнения рек в соседнем государстве видят в том, что население Украины сбрасывает в водоемы свои отходы. А после наводнения на Закарпатье объемы мусора в Тисе, которые по воде попадают на территорию Венгрии – в частности, пластиковых бутылок и других отходов – существенно увеличилось. Теперь мусор, согласно письму, препятствует рыболовству, туризму и оказывает негативное влияние на дикую природу. Поэтому Янош Адер призвал Зеленского сделать все возможное, чтобы решить проблему и остановить загрязнение.

Ранее по поводу чрезмерного загрязения Тисы, воды которой несут в Венгрию тонны мусора с Закарпатья, заявляли во Всемирном фонде дикой природы.

"Венгры ежегодно ловят в Тисе большое количество пластиковых бутылок, которые приплыли из Украины. По европейскому законодательству они не могут их пропустить дальше в Дунай. За это ежегодно Украина получает чек от Венгрии. Это позор!" - заявляла в мае 2020 года руководитель практики "Вода" Всемирного фонда дикой природы (WWF) Ольга Денищик.

И пока экологи во всем мире обеспокоены проблемой мусора на Закарпатье, который с водами Тисы "мигрирует" в Европу – отечественные экологические активисты игнорируют этот вопрос. Многие политологи и журналисты такое равнодушие значительной части экоактивистов объясняют тем, что в Украине этот вид деятельности давно превратился в профессию. И большинство тех, кто позиционирует себя "экоактивистами" могут просто выполнять политические или бизнес-заказы.