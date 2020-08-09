В Венгрии перевернулся туристический автобус: фото смертельного ДТП

В Венгрии на автомагистрали M5 недалеко от города Кишкунфеледьхаза съехал в кювет и перевернулся польский туристический автобус.

В ДТП, которое произошло около 6:25 утра 9 августа, погиб один человек, передает польский телеканал TVN24.

Всего в транспорте находилось 48 человек, двое из которых – водители. Пассажиры автобуса возвращались из Болгарии. Венгерские спасатели госпитализировали по меньшей мере 24 человека.

В аварию попал автобус с иностранцами. MTI/Donka Ferenc

По первичной информации полиции, в результате ДТП погиб 35-летний мужчина, еще 34 получили травмы. Предварительно, трое из них серьезно пострадали, сообщает bumm.sk со ссылкой на представителя Национальной службы скорой помощи.

Польский консул Кароль Бирнацкий рассказал, что в автобусе находились 5-летняя девочка и 11-летний мальчик, они в хорошем состоянии.

Автобус съехал с дороги при неустановленных обстоятельствах. MTI/Donka Ferenc

Организатор поездки уже отправил в Венгрию запасной транспорт, чтобы забрать туристов, которые не пострадали в аварии.

ДТП в Венгрии. TVN24

Авария произошла недалеко от города Кишкунфеледьхаза. TVN24

На месте происшествия работали спасатели. MTI/Donka Ferenc

Перевернутый автобус. TVN24

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно правоохранители показали фото с последствиями жуткой ДТП с маршруткой Volkswagen Crafter на Житомирщине, которая унесла жизни четырех человек.

Трагедия произошла 8 августа на автодороге вблизи села Грозино. Грузовик MAN выехал на встречную полосу и врезался в микроавтобус. От удара он вылетел в кювет и перевернулся.