В Венгрии перевернулся туристический автобус: фото смертельного ДТП

Дарья Дурова Мир 16:28, 9.08.2020 Обновлено: 17:55, 9.08.2020

В Венгрии на автомагистрали M5 недалеко от города Кишкунфеледьхаза съехал в кювет и перевернулся польский туристический автобус.

В ДТП, которое произошло около 6:25 утра 9 августа, погиб один человек, передает польский телеканал TVN24.

Всего в транспорте находилось 48 человек, двое из которых – водители. Пассажиры автобуса возвращались из Болгарии. Венгерские спасатели госпитализировали по меньшей мере 24 человека.

В аварию попал автобус с иностранцами.
MTI/Donka Ferenc

По первичной информации полиции, в результате ДТП погиб 35-летний мужчина, еще 34 получили травмы. Предварительно, трое из них серьезно пострадали, сообщает bumm.sk со ссылкой на представителя Национальной службы скорой помощи.

Польский консул Кароль Бирнацкий рассказал, что в автобусе находились 5-летняя девочка и 11-летний мальчик, они в хорошем состоянии.

Автобус съехал с дороги при неустановленных обстоятельствах.
MTI/Donka Ferenc

Организатор поездки уже отправил в Венгрию запасной транспорт, чтобы забрать туристов, которые не пострадали в аварии.

ДТП в Венгрии.
TVN24
Авария произошла недалеко от города Кишкунфеледьхаза.
TVN24
На месте происшествия работали спасатели.
MTI/Donka Ferenc
Перевернутый автобус.
TVN24

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно правоохранители показали фото с последствиями жуткой ДТП с маршруткой Volkswagen Crafter на Житомирщине, которая унесла жизни четырех человек.

Трагедия произошла 8 августа на автодороге вблизи села Грозино. Грузовик MAN выехал на встречную полосу и врезался в микроавтобус. От удара он вылетел в кювет и перевернулся.

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