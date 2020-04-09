Страна-соседка Украины продлила карантин на неопределенный срок

В Венгрии, которая соседствует с Украиной, продлен карантин, введенный из-за распространения коронавируса COVID-19.
ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ
Ограничительные меры продлены на неопределенное время, решение будет пересматриваться каждую неделю, сообщил в Twitter представитель правительства Золтан Ковач.
"Мы продлеваем действие ограничений в передвижении на неопределенный срок. Мы будем пересматривать ограничения на еженедельной основе", – отметил он.
В свою очередь премьер-министр Виктор Орбан уточнил, что мэры венгерских городов получили особые полномочия.
"До полуночи понедельника, во время Пасхи, они смогут принимать дополнительные, более строгие решения о карантинных мерах в их регионах", – отметил он.
PM Orbán: "We are granting a special opportunity, an extraordinary right to mayors: until Monday midnight - during Easter - they can make additional extraordinary, more severe decisions with regards to their respective settlements."— Zoltan Kovacs (@zoltanspox) April 9, 2020
Как сообщал OBOZREVATEL, Европейская комиссия рекомендовала странам-членам Евросоюза продлить ограничения на поездки внутри Шенгенской зоны до 15 мая.
Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!
Читайте все новости по теме "Коронавирус" на OBOZREVATEL.