Страна-соседка Украины продлила карантин на неопределенный срок

В Венгрии, которая соседствует с Украиной, продлен карантин, введенный из-за распространения коронавируса COVID-19.

Ограничительные меры продлены на неопределенное время, решение будет пересматриваться каждую неделю, сообщил в Twitter представитель правительства Золтан Ковач.

"Мы продлеваем действие ограничений в передвижении на неопределенный срок. Мы будем пересматривать ограничения на еженедельной основе", – отметил он.

В свою очередь премьер-министр Виктор Орбан уточнил, что мэры венгерских городов получили особые полномочия.

"До полуночи понедельника, во время Пасхи, они смогут принимать дополнительные, более строгие решения о карантинных мерах в их регионах", – отметил он.

PM Orbán: "We are granting a special opportunity, an extraordinary right to mayors: until Monday midnight - during Easter - they can make additional extraordinary, more severe decisions with regards to their respective settlements."