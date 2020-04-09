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10 апреля • обновлено в 02:05
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Венгрия продлила карантин на неопределенный срок

5.5т
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В Венгрии, которая соседствует с Украиной, продлен карантин, введенный из-за распространения коронавируса COVID-19.

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Ограничительные меры продлены на неопределенное время, решение будет пересматриваться каждую неделю, сообщил в Twitter представитель правительства Золтан Ковач.

Страна-соседка Украины продлила карантин на неопределенный срок

"Мы продлеваем действие ограничений в передвижении на неопределенный срок. Мы будем пересматривать ограничения на еженедельной основе", – отметил он.

В свою очередь премьер-министр Виктор Орбан уточнил, что мэры венгерских городов получили особые полномочия.

"До полуночи понедельника, во время Пасхи, они смогут принимать дополнительные, более строгие решения о карантинных мерах в их регионах", – отметил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, Европейская комиссия рекомендовала странам-членам Евросоюза продлить ограничения на поездки внутри Шенгенской зоны до 15 мая.

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Автор
Юрий Сергиенко
Тема
Коронавирус
Персона
Виктор Орбан
Место
Венгрия
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