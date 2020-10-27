Венгрия пригрозила Украине правом вето в НАТО из-за скандала с выборами

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что решение Украины запретить въезд двум венгерским чиновникам из-за вмешательства в местные выборы было "жалким и чушью". Кроме того, он начал шантажировать Украину вопросом НАТО.

Как пишет Reuters, в своем видеообращении на личной странице в Facebook Сийярто отметил, что Будапешт якобы не получал официального уведомления об украинском запрете въезда двух венгерских чиновников (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

По словам Сийярто, Украина сделала "недружественные шаги" по отношению к Венгрии, вызвав венгерского посла и решив запретить въезд двоих чиновников.

"Этим Украина уведомляет, что она отказалась от поддержки Венгрией своих усилий по евроатлантической интеграции", – сказал венгерский дипломат.

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