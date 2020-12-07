Венгрия пожаловалась на Украину в ЕС, но ее проигнорировали, – журналист

Глава Министерства иностранных дел Венгрии Петер Сийярто на заседании глав МИД Европейского Союза 7 декабря поднял вопрос венгерского меньшинства в Украине.

Однако ни один из его европейских коллег не поддержал обсуждение этой темы. Об этом в Twitter сообщил корреспондент "Радио Свобода" Рикард Джозвяк.

"Министр иностранных дел Венгрии сегодня поднял вопрос о венгерском меньшинстве в Украине на Совете ЕС по иностранным делам. Никто другой не отреагировал на это", – отметил журналист со ссылкой на собственные источники.

Напомним, что ранее Венгрия обратилась к Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и попросила направить в Закарпатье мониторинговую миссию.

Комментируя ситуацию вокруг венгерской общины, Сиярто раскритиковал обыски СБУ в Обществе венгров Закарпатья и заявил, что в МИД вызвали посла Украины в Венгрии Любовь Непоп.

Как сообщал OBOZREVATEL:

в день голосования на местных выборах в Украине 25 октября венгерская сторона прибегла к прямой агитации за партию "Общество венгерской культуры Закарпатья".

Пост в поддержку партии написал в Facebook министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

Поэтому Министерство иностранных дел Украины вызвало посла Венгрии в Украине Иштвана Ийдярто, которому вручили ноту протеста. Кроме того, страна запретила въезд двум венгерским чиновникам, одним из которых является секретарь канцелярии премьер-министра.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что решение Украины запретить въезд двум венгерским чиновникам из-за вмешательства в местные выборы было "жалким и чушью". Кроме того, он начал шантажировать Украину вопросом НАТО.

В Европейском Союзе отметили, что их позиция относительно сотрудничества с Украиной не изменится через дипломатические споры между Киевом и Будапештом, которые они должны решить самостоятельно.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что несмотря на то, что Венгрия нагло подтвердила свое прямое вмешательство во внутренние дела Украины, Киев настроен на конструктив в отношениях с Будапештом.

Генсек Альянса Йенс Столтенберг заявил, мол, в НАТО надеются, что Украина и Венгрия найдут решение конфликта, который возник после того, как депутаты на Закарпатье выполнили венгерский гимн.