Венгрия попросила у Путина защиты от Украины: в "Слуге народа" жестко отреагировали

Народный депутат от фракции "Слуга народа" и бывший глава комитета Верховной Рады по международным связям Богдан Яременко отреагировал на призыв Венгрии к России "защитить" ее нацменьшинство от Украины.

Своим мнением он поделился во вторник, 3 декабря, на странице в Facebook, пообещав надлежащий ответ от парламента.

"Конечно, верить российским СМИ не хочется. Но если сообщение об обращении венгерского парламента в Госдуму РФ с предложением о сотрудничестве в сфере защиты прав нацменьшинств в Украине окажется правдой, то оно не останется без реагирования Верховной Рады", – написал парламентарий.

В "Слуге народа" отреагировали на послание Венгрии Путину zn.ua

"Мы хорошо знаем, как Россия "защищает" свои "нацменьшинства". Не думаю, что кто-то даст Венгрии такой шанс", – добавил он.

Яременко также добавил, что, несмотря на все, венгры в Украине – это наши лояльные граждане, и украинское государство несет полную ответственность за защиту их интересов и прав.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее росСМИ сообщили, что парламент Венгрии обратился к нелегитимной Госдуме с просьбой объединить усилия по защите прав языковых меньшинств в Украине.

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