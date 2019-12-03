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3 декабря • обновлено в 18:38
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Венгрия попросила у Путина защиты от Украины: в "Слуге народа" жестко отреагировали

1.2т
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Народный депутат от фракции "Слуга народа" и бывший глава комитета Верховной Рады по международным связям Богдан Яременко отреагировал на призыв Венгрии к России "защитить" ее нацменьшинство от Украины.

Своим мнением он поделился во вторник, 3 декабря, на странице в Facebook, пообещав надлежащий ответ от парламента.

"Конечно, верить российским СМИ не хочется. Но если сообщение об обращении венгерского парламента в Госдуму РФ с предложением о сотрудничестве в сфере защиты прав нацменьшинств в Украине окажется правдой, то оно не останется без реагирования Верховной Рады", – написал парламентарий.

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В "Слуге народа" отреагировали на послание Венгрии Путину

В "Слуге народа" отреагировали на послание Венгрии Путину

zn.ua

"Мы хорошо знаем, как Россия "защищает" свои "нацменьшинства". Не думаю, что кто-то даст Венгрии такой шанс", – добавил он.

Яременко также добавил, что, несмотря на все, венгры в Украине – это наши лояльные граждане, и украинское государство несет полную ответственность за защиту их интересов и прав.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее росСМИ сообщили, что парламент Венгрии обратился к нелегитимной Госдуме с просьбой объединить усилия по защите прав языковых меньшинств в Украине.

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Автор
Ирина Кулинич
Персона
Богдан Яременко
Место
Украина
Тег
Партия Слуга народа
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Tapasenko 0leg
Tapasenko 0leg
Закарпатье - на родину!
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
ну не хотят декоммунизироваться, видимо, придется насильно...
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